Návrh novely zákona o štátnom občianstve nerieši situáciu domácich menšín

BRATISLAVA - Pripravovaná novela zákona o štátnom občianstve nerieši situáciu ľudí, ktorí nadobudli ďalšie občianstvo inou cestou ako rodinnou väzbou či trvalým pobytom. Týka sa to najmä príslušníkov domácich menšín, keďže niektoré okolité krajiny pre nich ponúkajú občianstvo na etnickej báze. Ide najmä o Maďarov, ale perspektívne aj o slovenských Chorvátov či Srbov, ktorí by mali záujem nadobudnúť občianstvo na báze ich národnostnej príslušnosti.

Poukazuje na to analýza Inštitútu Mateja Bela (IMB). Informoval o tom výkonný riaditeľ IMB Péter Morvay. Vládny návrh je podľa IMB zbytočne komplikovaný a tvorí výnimky zo zlého pravidla. "Stará sa o niektoré 'populárnejšie' skupiny občanov – voličov, ale menšiny a tých, ktorí už svoje občianstvo v minulosti stratili bez toho, aby mali trvalý pobyt v zahraničí, zároveň opäť nechá napospas osudu," konštatujú autori. Návrh podľa IMB pomáha zahraničným Slovákom, občanom Českej republiky, ľuďom s trvalým pobytom v zahraničí a občianstvom po manželovi či manželke.

Autori analýzy chcú, aby sa otočila logika zákona. Navrhujú vypustiť automatickú stratu občianstva pre nadobudnutie iného štátneho občianstva, a zároveň v zákone pomenovať výnimky, kde získanie iného občianstva znamená pre Slovensko problém, napríklad ohrozenie bezpečnosti krajiny. "Ťarcha dôkazu by tak prešla z občana, ktorý musí hľadať a dokazovať, že spĺňa výnimku pre nestratenie občianstva, na štát, ktorý by musel dokázať, že nadobudnutie iného štátneho občianstva danej osoby je pre Slovensko nežiaduce," približujú. Zmenu predložia aj v pripomienkovom konaní.

Podľa návrhu novely zákona o štátnom občianstve, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR do medzirezortného pripomienkového konania, by slovenské občianstvo mohli nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Slovenský pas by už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Rezort chce návrhom zmierniť podmienky, za ktorých prichádza k strate slovenského občianstva.

Slovenský pas strácajú ľudia, ktorí prijali občianstvo iného štátu, na základe zákona, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Doteraz stratilo slovenské občianstvo 3384 ľudí.