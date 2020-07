Ministerstvo vnútra pripravilo novelu: Upravuje nadobúdanie i stratu slovenského občianstva

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO)

BRATISLAVA – Slovenské občianstvo by mohli nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnom občianstve, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR v piatok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Slovenský pas by už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa.