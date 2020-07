Matovičov ONLINE priamo z Bruselu: Múdros*áči aj fotky s políciou! Na premiéra sa zniesla vlna kritiky

Premiér priletel z Bruselu v utorok ráno a po príchode zvolal hneď tlačovú konferenciu, na ktorej informoval o vyrokovanýh záležitostiach. Viac, ako pracovné veci, však na Matovičovej ceste zaujalo niečo celkom iné. Premiér na svojom Facebooku podrobne informoval o strave, ktorú za hranicami konzumuje, ale aj o tom, ako nedal fotografiu spodnej bielizne, ktorá sa suší.

"Tak rád by som vám sem dal foto z toho, ako suším na slniečku pod oknom v hoteli opraté tričko, ponožky a ... ale radšej nedám a zostane vám len predstavivosť. Hneď by sa mi do komentárov zbehli všetci múdrosráči slovenského sveta a súkali by svoje pohoršené “múdrosti” - ako medzinárodný škandál som jednou foto práve spáchal, ako už by som sa ako premiér mal konečne správať ... atď," napísal Matovič.

Zdroj: FB/Igor Matovič

Zdroj: FB/Igor Matovič

Skritizovala ho aj Beňová

Nielen za tento príspevok sa na premiéra zniesla vlna kritiky, ktorú si neodpustila ani tehotná europoslankyňa Monika Beňová.

"Predseda vlády Matovič sa opať vyzvracal na svojom FB. Jeho prejav a pološialený výraz v tvári, pripomínajúci podomového exorcistu, je už sám o sebe dostatočne na zamyslenie. Namiesto informácií z doležitého sumitu Rady, vypisuje komentare na úrovni, ktorú nemožno prirovnať k ničomu publikovateľnému. Pán premiér. Návrh na odvolanie by mali podpísať všetci, ktorí s vami prišli do kontaktu. Ste patologický klamár, potopili ste kvôli osobnému prospechu aj vlastnú pani matku, nemáte spôsoby, ste nekompetentný vo všetkých ohľadoch a jediný “prejav”, ktorý ste mali na zasadnutí, bol ten na chodbe s členmi vašej delegácie. Je to veľmi smutný obraz, ktorý vašou nekompetentnosťou a nevkusným exibicionizmom vytvárate o našej vlasti v zahraničí. Ostáva len dúfať, že naši skvelí a skúsení tlmočníci/ky to pochopili a prisposobili tomu všetko," napísala Beňová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

V podobnom duchu reagoval aj dosluhujúci šéf KDH Alojz Hlina. "Veď už to, prosím vás, pochopte. Prišiel nás zachrániť. Z Bruselu nám posiela tak prepotrebné fotografie. Najskôr to boli efektné zábery z bedekera bruselského gurmána. ️Teraz však prišlo to pravé. Teraz prišiel "Freud". Včera fotografia bruselských policajtov, ktorí ho strážia na hoteli. Dnes fotografia na motorke z kolóny, ktorá ho sprevádza. ️Čo by na to povedal Freud?" pýta sa ešte stále šéf KDH.

️Veď už to, prosím Vás, pochopte. Prišiel nás zachrániť. Z Brusselu nám posiela tak prepotrebné fotografie.... Uverejnil používateľ Alojz Hlina Pondelok 20. júla 2020

Nie, nejde o ľudového politika, ktorý má blízko k ľuďom. Matovič resp. jeho podvedomie nám jasne odkazuje: Nevidíte, aký som dôležitý? Nevidíte, ako ma tu chránia? A vy, svoloč, netrnafská, riešite diplomovku? Nevďačníci nevďační. ️Nuž, treba povedať, že tak, ako demokracia vytvorila Matoviča a Kollára, tak aj "podvedomie" demokracie je silné a verím, že sa aj na Slovensku začne brániť. ️Myslím, že nepotrebujeme vedieť, že náš premiér si pral ponožky na hoteli, že ho strážia policajti. Nepotrebujeme fotky nedojedeného chleba," nešetril kritikou Hlina.