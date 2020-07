Konečne sme sa dočkali! Časť problémovej D4R7 otvoria: Vodiči, pripravte sa na lepšie cestovanie

Úsek meria dokopy takmer 30 kilometrov a pôvodne ho mali otvoriť ešte na jar. Na nedostatky v projekte však upozorňoval minister dopravy Andrej Doležal. Rýchlostná cesta R7 umožní obísť najmä obec Dunajská Lužná, v ktorej sa spájajú viaceré cesty z obcí Žitného ostrova a vytvára tak dopravný uzol s veľkými zápchami v špičke.

Vzhľadom na to, že ide len o niektoré úseky ciest D4 a R7, zápchy sa presunú bližšie k Bratislave. Dopravná situácia by sa mala zlepšiť v budúcom roku, keď by mal byť hotové aj ďalšie úseky diaľnice D4 (obchvat Bratislavy) a rýchlostnej cesty R7.

Zdroj: Ami Communiciation Slovakia

"Dlhoočakávaná rýchlostná cesta R7 bude v nedeľu odovzdaná do užívania slovenskej verejnosti. Na odovzdanie do prevádzky 29,7 km (25,2 km na R7 a 4,5 km na D4) s 22 mostmi a križovatkami v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne ostáva iba prestrihnúť pásku. Rýchlostná cesta R7 prinesie rýchlejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie dochádzanie domov nielen pre ľudí žijúcich na Žitnom ostrove, ale aj pre tranzitnú dopravu," informoval Ivan Zich z Ami Communication.

Obchvat Bratislavy za približne miliardu eur sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky.

Projekt zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami.