Potratový zákon vyvolal vlnu vášní! Podporil ho aj liberál Šeliga, bráni ho Čaputovej partner

V konečnom dôsledku možno skonštatovať, že proti tomuto zákonu bol len celý klub SaS a časť poslancov Za ľudí. Okamžite po schválení reagovala koaličná SaS na sociálnej sieti. Zákon znosili pod čiernu zem. "Je škodlivý a jeho výsledkom bude veľké zdravotné riziko, zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zhoršenie sociálnej situácie. Na to doplatia najmä ženy vystavené domácemu či sexuálnemu násiliu a slobodné matky už dnes žijúce na pokraji chudoby," píše SaS.

Nadšenie poslancov Kresťanskej únie

Po tom, ako sa zákon dostal za pomoci 81 poslancov do druhého čítania sa pochopiteľne zdvihla vlna nadšenia u poslancov z vládneho OĽaNO, ktorí sa na ich kandidátke dostali zo strany Kresťanska únia. Samotná predkladateľka a líderka KÚ Anna Záborská pritom hovorí, že ešte ani zďaleka nie sú na konci. "Máme pred sebou celé leto, počas ktorého môžeme ďalej diskutovať a zákon vylepšiť do podoby, aby ešte efektívnejšie a zmysluplnejšie pomáhal ženám, aby sa nemuseli rozhodnúť pre potrat," píše na sociálnej sieti Záborská.

Podobne sa zachoval jej stranícky kolega Richard Vašečka. Ten dodal, že na ďalšie detaily ohľadom zákona príde čas na jeseň. "V septembri nás čaká prerokovanie tohto zákona vo výboroch a jeho záverečné schválenie. Následne pôjde na podpis prezidentke," píše Vašečka.

Prekvapenie v tábore Za ľudí

Počas včerajšieho hlasovania došlo aj k pomerne prekvapivému odsúhlaseniu zákona zo strany podpredsedu Za ľudí Juraja Šeligu. Pod posledným statusom podpredsedu parlamentu, ktorý sa netýkal zákona o potratoch sa rozbehla pomerne ostrá debata o tom, prečo Šeliga hlasoval ako hlasoval. Ten na väčšinu komentárov odpovedal pomerne jednotvárne.

"V dnešnom hlasovaní som podporil návrh, ktorý predkladali koaliční poslanci zo strany OĽaNO v prvom čítaní, v ktorom ide o podporenie myšlienky zvýšiť informovanosť pred vykonaním potratov, čo samo o sebe je vážna vec," vysvetľoval včera svoje kladné hlasovanie za zákon Šeliga.

Zdroj: facebook/juraj šeliga

Spolu s ním z klubu Za ľudí za zákon zahlasovali ešte Jana Žitňanská, Viera Leščáková a Miriam Šuteková. Ostatní boli proti a Ján Benčík spolu s Alexandrou Pivkovou sa hlasovania zdržali.

Postoj Šeligu odmietol spisovateľ Michal Hvorecký

Včerajšie hlasovanie Juraja Šeligu odsúdil aj spisovateľ Michal Hvorecký, ktorý hovorí o tom, že Šeliga zradil odkaz zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. "Ty s nimi spolupracuješ. Hlasuješ spolu s Kotlebom, Kollárom, Záborskou a ďalšími politikmi, pričom proti mnohým si ešte nedávno spoluorganizoval protesty. Určite si hovoríš – ako vtedy prisluhovači mečiarizmu – že ide o niečo viac, o niečo oveľa vyššie a dôležitejšie. Ani dnes to nie je pravda," odkázal Hvorecký Šeligovi. Hvorecký dokonca avizoval aj protestné zhromaždenie. "A ty, politik Juraj Šeliga, prvýkrát zažiješ, aké to je, keď sa na námestiach po celej krajine protestuje proti Mazurekovi, Krištúfkovej, Vašečkovi, Kuffovi a – tebe," uzavrel Hvorecký.

Na tento dlhší príspevok reagoval okamžite aj Šeligov poslanecký asistent a dlhoročný aktivista Juraj Rizman. "Juraj hlasoval za návrh koaličných poslancov (nehlasoval za zákon z dielne ĽSNS)," píše Rizman. "Juraj nič nezradil - podporiť návrh v prvom znení znamená pustiť ho do diskusie vo výboroch a pléne. Súďte, keď bude hlasovať zle v druhom a treťom čítaní," dodal Rizman.

Zdroj: Facebook/Juraj Rizman

Cigániková je jasne proti

U predsedníčky zdravotníckeho výboru nie je žiadnym prekvapením, že ani zďaleka nezdieľa idey poslancov z KÚ. Dala to najavo aj v tomto zákone. "Odložte si prosím túto fotografiu aspoň do ďalších volieb, keby ste sa chceli nechať oklamať povrchným marketingom," píše Cigániková, pričom status obohatila o obrázok, na ktorom je znázornené, kto a ako o tomto zákone hlasoval. "SaS ako jediný klub nemá ani jedno za," uzavrela.

Zdroj: Facebook/Janka Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo

Zákon podporil aj poslanec a bývalý zabávač Jozef Pročko, ktorý hovorí, že zákon nijako neobmedzuje slobodné rozhodovanie žien. "Kto vám hovorí iné, klame," píše Pročko v statuse. Aj pod jeho statusom sa ľudia vo veľkom pýtajú, prečo Pročko zákon podporil. Na komentáre zatiaľ neodpovedal.

Zdroj: Faceook/Jožo Pročko - stránka

Výsledok hlasovania o potratovom zákone neušiel ani Alojzovi Hlinovi

Bývalý predseda KDH Alojz Hlina mal ku včerajšiemu posunutému zákonu do druhého čítania tiež čo povedať. "V niečom však tento návrh môže pomôcť zvýšiť ochranu a treba to podporiť. V niečom je však zlý, v niečom dokonca nebezpečný, a to v časti, kde sa mení vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa," myslí si Hlina. "Pán Boh nám dal dar života, ale určite nepovedal, že ostatné ustanovenia za neho upraví Vašečka, Záborská, Kuffa a Kotleba," dodal Hlina.