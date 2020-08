Zbláznila sa Záborská? Históriu komentuje po svojom: Chce zmierenie, odborníci sú v šoku!

BRATISLAVA - Zakladateľka Kresťanskej únie a členka klubu OĽaNO Anna Záborská to v týchto dňoch poriadne prestrelila so statusom zverejneným práve na 76. výročie Slovenského národného povstania. Po tom, ako príspevok uzrel svetlo sveta sa na jej hlavu zniesla vlna kritiky. Záborská totiž v statuse hovorí o období druhej svetovej vojny a chce, aby nastalo konečne zmierenie, čo jej viacerí vyčítajú!

Zakladajúca členka KÚ v už v nadpise včerajšieho večerného statusu na sociálnej sieti Facebook hovorí o "zmierení, ktoré národ potrebuje". "Niet iných udalostí v minulosti nášho národa, ktoré nás rozdeľujú tak, ako tie z rokov 1939 až 1945," píše v prvých riadkoch Záborská práve 29. augusta v deň 76. výročia Slovenského národného povstania. V ďalších riadkoch zas uvádza, že jej otec mal pred rokmi návrh premenovať práve tento deň na Deň národného zmierenia. "Na túto cestu sme stále ešte nenastúpili. Možno je treba čakať, kým máme ešte čas," skončila status Záborská.

Potom sa však spustila lavína komentárov nie práve priaznivého charakteru. Ľudia sa cítili pobúrení. Záborskej status si vyložili ako zmierenie sa s minulými režimami. "Chcete sa zmieriť s fašistami a komunistami?" pýtajú sa nespokojní ľudia vo viacerých komentároch.

Politológovia si nemyslia, že je na mieste zmieriť sa, Záborská prestrelila

Politológ Michal Cirner sa v súvislosti so statusom Záborskej vyjadril jednoznačne. "Je to nepodarená relativizácia čiernej etapy našich dejín, keď sme vlastných občanov nazývali škodcami a za štátne peniaze ich dobrovoľne vyvážali do koncentračných táborov. Tu nie je možné zmierenie. Dá sa odpustiť, nedá sa zabudnúť, ale vôbec by sa s tým politicky nemalo hazardovať a presadzovať naratív, že všetko nebolo vtedy zlé. Išlo o zločinecký režim, ktorý má na rukách krv. Nech sa politici konfrontujú s príbuznými desaťtisícov obetí. Tu sa dá iba ospravedlniť a kajať sa, nie zmieriť. Bohužiaľ, pani politička prestrelila," zareagoval pre Topky politológ Cirner.

Štefančík pripomína hrozné praktiky počas vojnového obdobia

Ďalší odborník Radoslav Štefančík si zas myslí, že k obdobiu rokov 1939 až 1945 je potrebné sa postaviť jasne. "Z toho krátkeho statusu nie je úplne jasné, čo tým pani poslankyňa myslela, v každom prípade je potrebné povedať jednu vec: Obdobie medzi rokmi 1939 až 1945 je obdobím totalitného štátu, kedy Slováci nielenže nemali slobodu, boli partnerom nacistického Nemecka, boli sústavné porušované ľudské práva a slobody, ale dokonca nechali vyvážať v dobytčích vagónoch svojich vlastných občanov do koncentračných táborov na smrť. Pri tomto období sa niet čo zmierovať, treba ho jednoznačne odsúdiť a robiť všetko, aby sa nikdy neopakoval. A 29. august 1944 je dňom, kedy ľudia proti tomuto režimu povstali. Osobne nechápem, prečo by sme sa mali zmierovať s tými, kto obdobie totalitnej Slovenskej republiky považuje za vrchol slovenskej štátnosti a 29. august za puč proti slovenskej vláde," povedal na margo Záborskej politológ Štefančík.

Status neušiel ani exšéfovi KDH, ktorý sa pýta na to, čo bude nasledovať

To, že Záborská navrhuje zmierenie v súvislosti vojnového obdobia sa nezaobišlo ani bez reakcie bývalého predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Alojza Hlinu. " ️Aké sú vlastne vývojové štádia v tomto prípade? Najskôr s nimi hlasujete. Potom sa s nimi zmierujete. A tretie štádium je čo? Že sa ním stávate," pripomenul Hlina, ktorý pravdepodobne narážal na spoločné hlasovanie skupiny niektorých poslancov KÚ s poslancami ĽSNS za potratový zákon v minulosti.

"Pani Záborskej sa podarilo okolo seba vystavať príbeh političky za hodnoty. Ten príbeh má však obrovské trhliny. Teraz ma však naozaj zaujíma, čo bude tým tretím štádiom. Čo bude potom, keď s nimi budeme hlasovať, potom, keď už sa s nimi zmierime?" pýta sa v závere Hlina.