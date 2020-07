Krvilačné potvorky útočia! Cenné rady odborníka, na pitie piva zabudnite... a čo komáre a koronavírus?

Tomáš Derka z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK upozornil, že treba myslieť najmä na to, že aktivita komárov nie je rovnaká počas celého dňa. Ich štípance najviac pocítite v skorých ranných hodinách pred východom slnka a tiež večer, keď slnko zapadne. Ak je ale pod mrakom a nefúka, môžu byť aktívne aj počas dňa.

"Práve preto je účinnou ochranou predovšetkým rešpektovanie ich aktivity. To znamená, že by sme si mali na pár týždňov odpustiť grilovanie pri západe slnka v blízkosti vody či lesa, aj keď je to inokedy práve v tom čase najpríjemnejšie," predostrel Derka.

Odborník tiež priblížil, že je dobré vyhýbať sa tienistým miestam, napríklad chladným kútom či bohatej vegetácii. "Na takýchto miestach sa počas dňa komáre ukrývajú pred páľavou a vetrom," vysvetlil.

Ak ale predsa len nie ste ochotný zostať doma, počas "hodiny veľkého komára" je dobré obliecť si ľahké, no dlhé oblečenie, napríklad ľanové nohavice a tenkú košeľu. V prírode vás môže ochrániť aj klobúk so sieťkou. Pri repelentoch si všímajte množstvo účinnej látky na obale. Čím vyššia koncentrácia, tým dlhší účinok pôsobenia proti hmyzu.

Populárne babské rady

Krížik cez štípanec či vitamín B z pivečka... Mnohé babské rady proti komárom nás sprevádzajú po celý život. Niektorí možno majú pocit, že sa im osvedčili, iní nie. „Nikdy som si nevšimol, že keď si dám pár pív, komáre by ma štípali menej. Skôr človek menej vníma a nevšíma si už ani komáre, ide o otupenie alkoholom," poznamenal s úsmevom Derka.

Čo podľa neho skutočne funguje? Zlatým pravidlom je nechať štípance na pokoji. "Naozaj sa oplatí vydržať, zmiznú omnoho skôr, nezanesiete si tam infekciu. A telo si zvykne. Je pravda, že deti majú omnoho silnejšiu reakciu, vidím to aj na mojom dvojročnom synovi. Je to nepríjemné. Ale prejde to," povzbudil.

Zaujímavosť: Kedy hovoríme o kalamite? Podľa ÚVZ ide o taký výskyt komárov, keď je možné zaznamenať niekoľko desiatok - slabá kalamita, alebo niekoľko stoviek - silná kalamita, útokov na jednu osobu počas jednej minúty.

A čo koronavírus?

S komármi sú spojené aj mnohé ochorenia. Snáď najznámejšie sú malária, zika, žltá zimnica, horúčka dengue či západonílska horúčka. Podľa odborníka sú ale tieto choroby problémom najmä v tropických krajinách. "Výskyt ochorení prenášaných komármi v našich končinách je veľmi zriedkavý, komáre sú preto považované za obťažujúci hmyz, nie za vážne zdravotné riziko" dodal Derka.

Jeho slová potvrdilo aj vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva. "Výskyt ochorení prenášaných komármi v našich končinách je veľmi zriedkavý," znie na webe ÚVZ.

A čo koronavírus? Derka túto hrozbu v súvislosti s komármi nevníma. Odvolal sa na autority. Aj Svetová zdravotnícka organizácia totiž vyvracia informácie o tom, že by COVID-19 mohli prenášať komáre. Doteraz o tejto skutočnosti neexistuje relevantný dôkaz.

"Nový koronavírus je respiračný vírus, ktorý sa prenáša predovšetkým prostredníctvom kvapôčok vytvorených pri kašli alebo kýchaní infikovanou osobou alebo kvapôčkami slín a výtoku z nosa," argumentuje WHO.

Okrem ochorení sa so štípancami od komárov spájajú aj alergické reakcie. Ako objasňuje Úrad verejného zdravotníctva, normálna imunitná reakcia sa môže u niektorých osôb zmeniť práve na alergickú. No odborníci uvádzajú, že vážne alergie na komáre sú najmenej desaťkrát zriedkavejšie ako nebezpečné a život ohrozujúce komplikácie po bodnutí včelou či osou.

"Zodpovední starostovia by sa mali starať o reguláciu komárov. Aj ľudia si ale musia uvedomiť, že keď žijú pri vode, tak s komármi treba rátať. Množstvo komárov sa však dá znížiť, ak zasiahneme včas," uzavrel Derka s tým, že správna prevencia zo strany občanov, obcí aj štátu, prinesie aj menej štípancov pre ľudí. Viac o boji proti komárom si môžete prečítať aj tu.