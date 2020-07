Kalamitné premnoženie komárov: Brániť by mu mali ľudia, obce aj štát

BRATISLAVA - Na ochranu pred komármi a zabránenie ich kalamitnému premnoženiu by mali realizovať opatrenia občania, ale rovnako aj obce a štát. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Za kalamitu sa považuje taký výskyt komárov, keď je možné zaznamenať niekoľko desiatok či stoviek útokov na jednu osobu počas jednej minúty. "Bežný výskyt komárov v prírode nie je problémom, ktorý by sa mal riešiť umelým zásahom človeka. Len narušenie rovnováhy, teda kalamitný výskyt, môže byť argumentom pre umelý zásah do prírodného prostredia," tvrdia odborníci. Aj vtedy by podľa nich malo ísť o biologicky presný, časovo krátky a územne nevyhnutný odborný dezinsekčný zásah.

Ľudia by sa mali pred komármi podľa ÚVZ chrániť pravidelným kosením svojich dvorov, záhrad a bezprostredného okolia domu, pravidelným vyprázdňovaním nádob na polievanie a likvidáciou komunálneho odpadu, najmä plechoviek, plastových fliaš, pneumatík a ďalších nádob, v ktorých sa môžu v zachytenej dažďovej vode liahnuť komáre. Tiež umiestňovaním ochranných sietí na okná a dvere, primeraným oblečením a používaním ochranných prostriedkov.

Obce by mali dbať na pravidelné kosenie verejných priestranstiev a údržbu krovinatých porastov či likvidovanie rôznych plytkých priehlbín, v ktorých sa na jar a v lete môže zadržiavať voda. Tieto liahniská komárov podľa ÚVZ SR možno buď zaviezť zeminou a upraviť, alebo ich prehĺbiť a zarybniť. "V zarybnenej vode sa komáre neliahnu, pretože larvy a kukly komárov sú veľmi vyhľadávanou potravou pre ryby," vysvetlili odborníci. Obce tiež môžu v prípade kalamitného výskytu komárov vykonať lokálny dezinsekčný zásah.

Trvalú starostlivosť o životné prostredie by mali vykonávať inštitúcie odborného štátneho dozoru, ako sú okresné úrady, konkrétne odbory starostlivosti o životné prostredie, ktoré sa venujú kalamitnému výskytu komárov ako súčasti protipovodňových opatrení. Taktiež štátna vodohospodárska inšpekcia, štátna veterinárna inšpekcia a ďalšie inštitúcie. Štát by mal v prípade kalamitného výskytu komárov vykonávať, respektíve nariadiť, celoplošnú dezinsekciu v štátnom záujme.