VIDEO Komáre ničia životy Slovákov: Odborník o nepriateľoch číslo jeden! Postrek verzus sila prírody

BRATISLAVA - Nenávidené komáre patria aktuálne k témam číslo jeden. Ľudia hromžia, že v niektorých oblastiach je situácia neúnosná. Štípance počítajú na desiatky. Ako upozornil odborník, účinné a ekologické metódy, ktoré by vopred zabránili kalamite komárov, síce existujú, no bez správneho načasovania a trpezlivosti nemôžeme očakávať vytúžený výsledok. Ľudia sa podľa neho často uspokoja aj s placebo efektom a unikajú im podstatné fakty.

Opakuje sa to každý rok. Predovšetkým lokality v blízkosti vodných tokov či lesov sužujú roje komárov. Podvečerné posedenie na pive či kofole, opekačka v prírode alebo behanie v lese, sa potom môže niesť v znamení známej choreografie - všetci sa nervózne oháňajú a nadávajú na to, prečo s otravným hmyzom nikto nič nerobí.

Ako upozornil odborník, boj s komármi je mimoriadne náročný a treba naň trpezlivosť, správne načasovanie a najmä spoluprácu. Malé potvory si totiž vedia nájsť cestičky na to, aby prežili, hoci podmienky nie sú stále ideálne.

Žiarivým príkladom sú takzvané povodňové komáre, ktoré kladú vajíčka do blata v blízkosti vodných tokov. Stačí, ak samička zavíta na dané miesto iba raz. Evolúcia sa postarala o to, že jej budúci potomkovia dokážu prežiť celé roky, hoci tam blato, kde nakládla vajíčka, dávno vyschlo.

Jednoducho čakajú, kým ich zaplaví voda, ktorú potrebujú pre svoj ďalší vývin. V čom konkrétne ale spočíva ich prešibanosť? Vyvíjať sa začnú len niektoré vajíčka. Nie všetky naraz. Ak by to nedotiahli až do úspešného konca, na rade sú ich súrodenci. Keď miesto znova zaplaví voda, pokúsia sa o to ďalší a ďalší. Takto si poistia prežitie.

Práve preto by ľudia nemali očakávať, že malé potvorky zmiznú hneď po prvom zásahu odborníkov. Tvrdí to Tomáš Derka z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý sa podieľal aj na tvorbe mapy liahnisk pre bratislavskú župu.

Presné informácie neexistujú, ide len o pocity ľudí

Derka vysvetlil, že množstvo dospelých komárov sa síce dá odmerať, no na Slovensku sa to nerobí. "Používajú sa na to špeciálne pasce, ktoré sa zavesia na dané miesto na celú noc a oxid uhličitý potom do nich láka dospelé samice. Musia byť na to vhodné podmienky, ideálne bezvetrie. Potom sa spočíta, koľko komárov sa chytilo a dá sa z toho vypočítať, či sú v danej lokalite premnožené," vysvetlil.

V našej krajine však podobné meracie stanice nie sú bežnou praxou. Množstvo komárov teda vníma každý individuálne a pocitovo. "Je to ako s vnímaním teploty, keď nemáte teplomer. Niekomu je horúco, inému príjemne," opísal Derka, ktorý žije vo Vysokej nad Moravou. Aj na tomto mieste hlásia ľudia problémy s komármi a sťažujú sa, že situácia je neúnosná.

Starosta spomínanej obce Dušan Dvoran sa vyjadril, že je presvedčený, že súčasný stav je ešte horší ako minulé leto. "Ak sme v roku 2019 hovorili o premnožení, tak teraz je to x-násobok," uviedol Dvoran v medializovanom liste hygienikom. S jeho vyjadrením však Tomáš Derka zásadne nesúhlasí.

"Nemá žiadne dáta, na základe ktorých by toto mohol tvrdiť. Sú to táraniny, akoby som ja tvrdil, že ich je x-násobne menej. Ja to síce naozaj vnímam práve tak, že ich je menej, no je to len môj pocit, nemeral som to," reagoval s tým, že za rovnaké táraniny považuje slová starostu o tom, že sa množia aj alergické reakcie na poštípania komármi. "Sú to tie isté druhy, od vlani sa nezmenili. Mnohé komáre sú dokonca súrodenci tých vlaňajších," objasnil.

Podľa Derku pochybila firma

Doterajšia aplikácia biologického prípravku nemala podľa viacerých starostov z tejto oblasti takmer žiadny účinok. Vykonanie považujú za oveľa horšie ako to, ktoré realizovala na svojej strane rieky rakúska strana.

Derka ale upozornil, že v obci síce prebiehal postrek biologickým prípravkom, no firma, ktorý ho mala na starosť, ho neurobila kvalitne, o čom sa bol sám presvedčiť. Keďže ďalšia firma prišla až o štyri dni, prípravok na vyvíjajúce sa komáre, ktoré sa medzičasom zakuklili, nezapôsobil. Napriek tomu mal podľa Derku perfektne zafungovať na tie larvy, na ktoré mohol.

Prečo? Okrem kvalitnej aplikácie je totiž podľa odborníka podstatné aj načasovanie postreku. "Krátko pred zakuklením už larvu týmto spôsobom nezabijete," vysvetlil.

"Biologická látka BTI v mnohých evokuje šarlatánčinu, no bežne ju používajú aj vo svete. Na rozdiel od chemického postreku, ktorý zahubí aj všetko naokolo, zneškodní len larvy komárov a im príbuzných druhov. Laicky povedané, ide o bielkovinu, ktorá im rozleptá črevá po tom, ako ju skonzumujú," povedal Derka.

"BTI sa bežne vyskytuje v prírode, najmä v pôde a pôsobí cielene iba na larvy komárov. Nepôsobí nijako na ľudí, na iný vodný či lietajúci hmyz ani na obyvateľov vôd." - Bratislavský samosprávny kraj

Komáre sa teda vôbec nevyliahnu. "Čo je lepšie, zabiť ich, keď sú v liahnisku, alebo čakať, kým doštípu ľudí a potom začať s postrekom, ktorým zničíme aj prírodu?" pýta sa Derka. Myslí si, že mnohokrát ľuďom stačí, že sa vôbec niečo robí, aj keď je už neskoro, a aj keby išlo o placebo efekt. "Keďže sa nemeria, koľko komárov chemický postrek zabije, nik ani nevie, nakoľko je vlastne účinný a či sa len nemíňajú peniaze," dodal Derka.

O tom, že cielený monitoring nie je na pláne, informoval aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava. Viac sa dočítate tu.

Potrebná je spolupráca

Podľa Derku je Slovensko zatiaľ v boji s komármi pozadu. A to najmä v porovnaní so susedným Rakúskom, kde už približne desať rokov aplikujú postrek spomínanou látkou BTI.

"Ak sa nerobí nič na našom brehu, samozrejme, že komáre sa dostanú aj na druhú stranu. Rakúšania do boja s komármi ročne investujú 300-tisíc eur. Nefunguje to tak, ako má, pre našu nečinnosť," objasnil. Derka však vyzdvihol, že vníma záujem nového vedenia Bratislavského samosprávneho kraja o túto tému.

"Robia logické kroky, zlyháva to však na tom, že svoju úlohu zanedbávajú jednotliví starostovia. Župa sa ich snaží koordinovať, no oni sa ozývajú, až keď je neskoro a komáre už štípu ľudí," vysvetlil.

Monitoring terénu

Samotná župa na svojom webe upozorňuje, že aj komáre sú dôležitou zložkou ekosystému. "Sú potravou pre rôzne druhy živočíchov a opeľujú rastliny. Ich počet preto nie je vhodné radikálne znižovať, ale iba regulovať. Ak hrozí ich premnoženie a kalamitný stav, existujú viaceré možnosti, ako zasiahnuť," ujasnili.

Úrad BSK ešte na začiatku roku 2018 obstaral aj dokument s názvom „Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v BSK“. Zdokumentovali ich okolo 450. Od apríla na nich zabezpečujú pravidelný a systematický monitoring liahnísk komárov a to v záplavovom území rieky Morava, mimo bratislavských mestských častí.

"Vykonáva ich zazmluvnená odborníčka, ktorá v pravidelných intervaloch, ale aj podľa potreby, chodí do terénu kontrolovať liahniská komárov, kde zisťuje, či sa v nich nevyvíjajú larvy v závislosti na vhodných podmienkach pre vývoj lariev komárov. Okrem odborníčky spolupracuje župa aj so sieťou dobrovoľníkov z dotknutých obcí, ktorí sledujú liahniská priamo v teréne. Doteraz bolo vykonaných 8 takýchto monitoringov," uvádza sa na webe BSK.

Tento krok kvituje aj Derka, ktorý sa na dokumente sám podielaľ. Župa tiež dodala, že BTI sa aplikovalo aj 30.6. a 1.7. od katastrálneho územia obce Vysoká pri Morave až po katastrálne územie obce Veľké Leváre (s výnimkou území so 4. a 5. stupňom ochrany).

S komármi ale bojuje aj mesto Bratislava. "Od začiatku sezóny uskutočňujeme s odborníkmi terénny monitoring liahnisk komárov v Bratislave. Zameriavame sa predovšetkým na problémové a kalamitné druhy liahnuce sa v inudovaných územiach, ktoré sú zaplavované vodou z koryta riek. V prípade zvýšeného výskytu lariev následne aplikujeme ekologický prípravok BTI, ktorý tieto larvy ničí skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre," informoval na sociálnej sieti primátor Matúš Vallo.

Vallo rovnako ako Derka obhajuje metódu BTI. Objasnil aj to, prečo zvýšený výskyt komárov evidujú najmä ľudia žijúci v blízkosti lesných porastov. Dôvodom je, že na týchto miestach nežijú spomínané povodňové komáre, ale iné druhy, ktoré sa po intenzívnych zrážkach liahnu v tzv. dendrotelmách - malých “nádržkách” vody priamo v korunách, v rázsochách veľkých nosných konárov, ale aj v dutinách stromov. Tento rok ich vývinu prialo počasie.

Derka vysvetlil, že proti týmto komárom sa postrekom bojovať nedá. „Nemôžte prejsť všetky lesy a nájsť každú dutinu, kde sa vyvíjajú takéto komáre. Jedine, že by ste vyrúbali všetky stromy a mali by sme mladinu bez dutín, ale to nechceme. Treba jednoducho počkať pár týždňov, potom pokapú,“ predostrel.

Na čo ešte upozorňujú odborníci? V boji proti nenávideným tvorom pomáha aj starostlivosť o zeleň. Neudržiavaná zeleň totiž komárom poskytuje dokonalé útočisko počas dňa. „Kedysi, keď ľudia fungovali inak, tak nebolo problémom dostať sa k vodným plochám a aplikovať účinnú látku. Teraz je to v rukách obcí. Samozrejme, dohľadať úplne všetky liahniská je nereálne. Tisíce komárov sa môžu vyliahnuť aj v mláke," povedal Derka.

Na záver podotkol, že aj keby bol postrek BTI vykonaný správne a včas, výsledky ľudia nemôžu očakávať okamžite. V Rakúsku systém vylepšujú každým rokom. „Bude to len lepšie. Ľudia to často nevedia oceniť, lebo nevedia, aké by to bolo bez zásahu,“ uzavrel odborník.