Baránik a Šeliga navrhujú úpravy vo výbere špeciálneho prokurátora

BRATISLAVA - Novela upravujúca výber generálneho prokurátora by mohla upraviť aj spôsob výberu a odvolania špeciálneho prokurátora. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k novele, ktorý predložili poslanci Alojz Baránik (SaS) a Juraj Šeliga (Za ľudí). Šéf ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO) súhlasí s tým, aby sa upravila legislatíva týkajúca sa špeciálneho prokurátora, nechce však, aby sa prijímala cez takzvaný prílepok.

Členovia výboru v utorok napokon nepreberali tento návrh novely. Podľa Vetráka si majú návrh ešte preštudovať poslanecké kluby. Vetrák nepodpísal pozmeňujúci návrh, pretože celá úprava o špeciálnom prokurátorovi, hoci je podľa neho vecne správna, je prílepkom. "Nie je zhoda na tom, akým spôsobom sa to malo urobiť a kedy sa to malo urobiť," doplnil. Šéf výboru si vie predstaviť, že by legislatívu upravujúcu funkciu špeciálneho prokurátora pripravila vláda s návrhom na skrátené legislatívne konanie.

V parlamente je aktuálne novela o prokuratúre, ktorá má primárne upraviť spôsob výberu a odvolania šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. Pred definitívnym schválením poslancami sa môže ešte upraviť. Poslanci Baránik a Šeliga do návrhu novely doplnili viaceré zmeny týkajúce sa špeciálneho prokurátora.

Podľa Baránika je ambíciou, aby súčasný špeciálny prokurátor Dušan Kováčik skončil na poste špeciálneho prokurátora. Tvrdí, že v tejto pozícii nemôže byť človek, s ktorým sa spájajú podozrenia, a ktorý môže prísť o bezpečnostnú previerku. Zmeny v návrhu sú podľa Baránika podobné ako pri voľbe a odvolávaní generálneho prokurátora.

Poslanci by okrem iného chceli doplniť nový dôvod na odvolanie špeciálneho prokurátora tak, aby ho Národná rada SR mohla odvolať, ak svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne. Uchádzači o funkciu špeciálneho prokurátora by podľa návrhu museli byť verejne vypočutí pred ústavnoprávnym výborom. O funkciu špeciálneho prokurátora by sa podľa návrhu mohol uchádzať aj občan SR, ktorý bol najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní.