Kauza Dobytkár: FOTO Norbert Bödör sa postavil pred sudcu, ktorý má rozhodnúť o jeho väzbe

BANSKÁ BYSTRICA – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, začal v nedeľu dopoludnia rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na vzatie do väzby Norberta Bödöra a Petra Kubu, ktorí sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s kauzou Dobytkár.

Ako pri príchode na súd uviedol prokurátor ÚŠP, v prípade oboch podal návrh na vzatie do väzby z dôvodu, aby nemohli pokračovať v trestnej činnosti a aby nemohli ovplyvňovať svedkov na slobode, prípadne inak mariť vyšetrovanie. Reagovať bude až po rozhodnutí sudcu.

Advokáti obvinených sa takisto nechceli bližšie vyjadrovať, urobia tak až po rozhodnutí ŠTS.

Eskorta privádza Norberta Bödöra na Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici

Miliónové úplatky

Nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v piatok (3. 7.) večer v rámci akcie Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur.

Polícia SR v piatok informovala, že v rámci tejto akcie na celom území Slovenska NAKA vykonala zaisťovacie úkony a vzniesla obvinenie voči trom fyzickým osobám a dvom právnickým osobám za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Pollicajti prehľadali priestory súkromnej bezpečnostnej služby Bonul, ktorá patrí Bödörovcom, a boli aj v Bödörovej domácnosti. Podľa Denníka N Bödör nebol doma. Vyšetrovateľa kontaktoval jeho právny zástupca, aby zistil, čo sa deje.

Vyšetrovateľ mu oznámil, že Bödöra potrebujú vo veci vypočuť, keďže je obvinený. Na policajné prezídium prišiel so svojím zástupcom neskoro večer. Bol s rodinou v Chorvátsku, ak by neprišiel, bol by na neho vydaný zatykač. Vyšetrovatelia ho podozrievajú, že uňho končili miliónové úplatky z PPA.