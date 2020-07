ROZHOVOR Analytik upozornil na veľké riziko v boji s nákazou: Vysvedčenie pre vládu, sme ako jednooký kráľ

BRATISLAVA - Medzi slepými je aj jednooký kráľom. Práve týmto citátom zhodnotil vychvaľovanie Slovenska v čase koronakrízy analytik Juraj Mesík. Priznal, že si počíname dobre, no netreba zabúdať aj na kritiku, ktorá nás môže posunúť vpred. Akou známkou by ohodnotil doterajšie kroky našej vlády?

Juraj Mesík bol ešte v marci mimoriadne skeptický. Upozorňoval, že dôležité je testovanie a ľudí varoval, že koronakríza nepotrvá týždeň či dva, keďže nejde o chrípku. Po vyše troch mesiacoch ohodnotil boj Slovenska s obávanou nákazou. V rozhovore sa dočítate aj o tom, čo analytik považuje za veľké riziko, a aká šanca podľa neho v súčasnej situácii uniká vláde pomedzi prsty.

Ako s odstupom času hodnotíte kroky slovenskej vlády, či samotných našincov, keďže v zahraničí o nás hovoria ako o vzore...

JM: Hovorí sa, že medzi slepými je jednooký kráľom... Ale áno, v rámci celej Európy máme v prepočte na počet obyvateľov aj najmenej nakazených, aj najmenej mŕtvych, počas karantény u nás úmrtnosť dokonca mierne klesla. Ale! Mohlo to byť aj lepšie a zaspávať na vavrínoch by nebolo správne. Veľa sme improvizovali, lekári dlho ordinovali bez ochranných pomôcok, lebo štátne rezervy boli vybrakované, rúška sa šili na kolenách. Do domovov dôchodcov, kde sme mali najviac obetí, sa vírus vôbec nemal dostať, ale v Pezinku aj Martine sa dostal...

Takže napriek tomu, že nás ospevujú, sú tam plusy aj mínusy. Čo nám ale pomohlo k tomu, aby sme neskončili napríklad ako Taliansko?

JM: O tom, že sme prvú fázu pandémie zvládli dobre nerozhodla primárne vláda, ale mnohí mimovládni aktéri. Napríklad univerzity a župy, predovšetkým Univerzita Komenského, STU a Bratislavský samosprávny kraj, ktoré včas poslali študentov domov. Taktiež firmy, ktoré včas spustili rázne protiepidemické opatrenia. Napríklad Slovenské elektrárne. Netreba zabúdať na mestá a obce, občianske iniciatívy a tiež médiá, ktoré nepodľahli páčivým fámam „je to len chrípka“ a včas a nahlas informovali a varovali. To všetko nakoniec vládu „dokopalo“ k tomu, že začala relatívne rýchlo konať. Keď sa vláda rozhýbala, konala rázne a pragmaticky. Na počiatočné zlyhania sa rýchlo zabudlo.

Dalo by sa predpokladať, že v boji s obávanou nákazou sa nám bude dariť aj naďalej?

JM: Zásadná otázka je, či si bude vláda správne počínať aj ďalej, alebo v lete a na jeseň dopustí rozšírenie nákazy na Slovensku. To považujem za veľké riziko. To ale hovoríme len o epidemiológii. V širšej oblasti rozvoja spoločnosti a ekonomiky počas aj po pandémii je toho na kritizovanie veľa.

A to napríklad?

JM: Zatiaľ vládu počuť hovoriť len o „obnove“ ekonomiky – nie o jej nevyhnutnej transformácii, na ktorú nám dala pandémia obrovskú šancu. Šanca na zmysluplnú transformáciu a vybudovanie odolnej spoločnosti nám zatiaľ uniká pomedzi prsty. Mali sme tu napríklad nejakú „Agendu 2030“, ale akosi sa vytratila.

Ak by ste teda mali dať Slovensku a vláde pomyselné vysvedčenie za „výkon“ počas pandémie, aké by bolo hodnotenie, teda známka?

JM: Pozor! Zatiaľ môžeme známkovať len prvý semester pandémie. Tá bude ešte najmenej dva ďalšie semestre pokračovať. Rozdelil by som to tak na 2 a 4. Dvojka za zvládnutie prvej fázy epidémie a zatiaľ štvorka za prípravy na nevyhnutnú spoločenskú a ekonomickú transformáciu, ktorú pandémia prináša.

Kto je Juraj Mesík?

Juraj Mesík vyštudoval Lekársku Fakultu Univerzity Komenského v Martine. Bol poslancom Federálneho zhromaždenia, neskôr pracoval na federálnom ministerstve životného prostredia. V rokoch 1993 až 2002 bol riaditeľom nadácie Ekopolis. V rokoch 2003 až 2009 pracoval ako starší špecialista a konzultant Svetovej banky vo Washingtone.