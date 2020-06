Koronavírus prežije na povrchoch hodiny aj dni: Upratovanie je základ, SEDEM cenných tipov!

Neviete, kde začať a čo je najdôležitejšie? Poradíme vám. Podstatné je mať systém, zorganizovať si svoj čas a nezabúdať na detaily.

1. Organizácia práce

Veľké upratovanie nemusíte vykonávať denne, nadreli by ste sa ako kôň. Čo tak rozmeniť si povinnosti na drobné? Mnohé činnosti stihnete hoci aj za desať minút, čo sa dá predýchať, aj ak máte za sebou náročný deň v práci. Ak má domácnosť viac členov, na zahodenie nie je roztriedenie úloh. Razom sa poldňové trápenie skráti o desiatky minút, ak nie aj o hodiny.

Zdroj: Getty Images

2. Textílie perte častejšie

V súvislosti s koronavírusom odborníci odporúčajú prať tkaniny na vyšších teplotách. Uteráky, utierky či handry by ste navyše mali "hodiť" do práčky častejšie. Najmä ak ide o uterák na ruky, ktorý používate každý deň. Myslite taktiež na vankúše či deku na sedačke v obývačke, kde neraz usadíte návštevu, prípadne si sem sami sadnete v nohaviciach, v ktorých ste počas dňa sedeli kade-tade. Na trhu sú dostupné aj prostriedky na dezinfekciu prádla, ktoré by mali dopomôcť k zničeniu baktérii, aj ak zvolíte nižšiu teplotu pracieho cyklu.

Zdroj: Getty Images

3. Kľučky, vypínače či klávesnica

Ukázalo sa, že obávaná nákaza sa na povrchoch udrží niekoľko hodín či dokonca dní. Rezort pôdohospodárstva na svojom webe upriamil pozornosť na štúdiu z časopisu The New England Journal of Medicine, podľa ktorej vírus SARS-CoV-2 prežíva dva až tri dni na plastových a nerezových povrchoch, 24 hodín na kartóne, štyri hodiny na medených povrchoch a tri hodiny v aerosóloch.

Zdroj: thinkstock.com

Čo sa týka domácnosti, dbajte najmä na dezinfikovanie toho, čoho sa najviac dotýkate. Kľučiek, vypínačov, ovládačov na televíziu, kohútikov, ale tiež vašej klávesnice na počítači. Podľa článku zverejneného vo februári v Journal of hospital infection by mal byť vírus inaktivovaný pôsobením 80 až viac percentného etanolu v priebehu jednej minúty.

4. Do koša so zbytočnosťami

Patríte k zberateľom? Máte stále v šuflíku odznak zo strednej školy, tú peknú čelenku, ktorá vás nikdy nezdobila, plechovku od piva z cesty v zahraničí? Je načase sa zamyslieť, či tieto veci potrebujete a či len, ako sa hovorí, "nezbierajú prach". Triediť a vyhadzovať veci je náročné, no ak to urobíte raz a poriadne, neskôr nebudete ľutovať. Utieranie poličiek aj upratovanie šuflíkov potom zaberie menej času.

5. Nezabúdajte na detaily

Na mnohé spotrebiče sa neraz zabúda. Príkladom je aj chladnička, ktorá sa pri nesprávnej údržbe môže stať "kráľovstvom baktérií", ktoré voľným okom rozhodne nevidíte. Keďže v nej skladujeme potraviny, ktoré konzumujeme, mali by sme ju čistiť pravidelne, hĺbkovo aspoň raz do mesiaca.

Zdroj: Getty Images

6. Nájdite si čas

Zamestnanie, deti, koníčky... Deň by mal mať niekedy viac, ako 24 hodín. Ak nechcete, aby pre vás upratovanie znamenalo stres, musíte si sami vyhradiť cenný čas. Pustite si hudbu, neponáhľajte sa, zapojte aj rodinu, alebo ak vám to viac vyhovuje, pošlite ich na výlet, aby sa vám neplietli pod nohy. Po drine si pokojne sadnite a užívajte si voňavú domácnosť. Pre niektorých to znie možno smiešne, no aj upratovanie sa môže zmeniť na akúsi psychohygienu.

Zdroj: Getty Images

7. Nechajte to na profesionálov

Ak sa vám upratovanie predsa len z duše protiví, je tu ešte jedna možnosť. Ušetrite svoj cenný čas a zavolajte k sebe domov profesionálov. Na kompletné či čiastočné upratovanie domov a bytov sa špecializuje viacero firiem, ktoré si bez problémov vyhľadáte na internete. Jednoduchú online objednávku ponúka napríklad zavas.sk, kde si okrem základného upratovania môžete objednať aj žehlenie či neobľúbené umývanie okien. Služba je zatiaľ dostupná v hlavnom meste, aktuálne môžete využiť aj 10-percentnú zľavu s promo kódom PERC1.