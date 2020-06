Skaza po prívalových dažďoch v obci Pichne: Na pomoc prišla armáda

Pracovníci strediska Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja s technikou podľa jeho slov čistia a spriechodňujú potok. "Vodohospodári čistia koryto, aby sa spriechodnilo. Armáda nám pomáha tým, čo by sme sami nedokázali. Panely, ktoré povytrhávala voda, dávajú na miesto a kde sú nánosy, tam odkrývajú potok. Dnes to budeme robiť do večera a myslím si, že všetko sa to nestihne spraviť," povedal Baník.

Vodohospodári budú podľa jeho slov v obci dlhšie, keďže je potrebné prečistiť aj bočné toky. Škody, ktoré voda v obci napáchala, nateraz vyčíslené nemajú. "Máme zničenú celú miestnu komunikáciu, úplne vytrhaný asfalt. Čo sa týka chodníkov, ktoré máme urobené v rámci projektu, sú povytrhávané panely a zámková dlažba," povedal Baník. "Stále je v obci vyhlásený tretí povodňový stupeň a mimoriadna situácia. Takže ak budú ďalšie prívalové dažde, tak, samozrejme, môže sa situácia zopakovať," povedal prednosta Okresného úradu v Snine Michal Vohar.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Podľa hovorcu OS SR Štefana Zemanoviča ťažké stroje ženijnej roty z Michaloviec a práporu RCHBO z Rožňavy, ako aj 28 vojakov útvarov z Michaloviec, Rožňavy a Prešova odstraňujú v obci naplavené prekážky a spevňujú brehy miestnej riečky. Zároveň špecialisti Pozemných síl OS SR a Národného centra vojenskej dopravy v spolupráci so Slovenskou správou ciest pripravujú presun mostného tanku MT-55A ženijného práporu zo Serede a mostovky zo ženijnej roty z Michaloviec, pomocou ktorých vytvoria náhradné premostenie spájajúce časti obce Zubné. V piatok (19. 6.) tam došlo k strhnutiu mosta na toku Nechvaľa spájajúceho obec s miestnou časťou.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

"Vzhľadom na hmotnosť súpravy, ktorá je takmer 70 ton, je potrebné zvážiť trasu presunu tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcej cestnej infraštruktúry," uviedol veliteľ posádky Michalovce, podplukovník Roman Bobaľ. Ženisti spolu s miestnymi hasičmi a vodohospodármi zároveň upravujú brehy a pätky strhnutého mosta, aby sa čo najskôr zabezpečilo cestné spojenie.

Ako o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), hasičov zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom v pondelok do obce Zubné vyslali s vyslobodzovacím tankom a bagrom. "Počas niekoľkých hodín sa im podarilo z miestneho potoka vytiahnuť štyri kusy betónových priepustov zničeného mosta," povedala Farkasová s tým, že zásah večer ukončili a v utorok nebola pomoc hasičov v zasiahnutej obci potrebná.

Pichne postihla prívalová vlna

Obec Pichne v piatok postihla prívalová vlna spôsobená búrkovou činnosťou. Zničila približne kilometer hlavnej cesty, miestne komunikácie a poškodila ploty a dvory rodinných domov. Obci následne po osobnej obhliadke prisľúbili pomoc predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a podpredseda PSK Jozef Lukáč. Obec zatopilo i v nedeľu (21. 6.). Škody na obecnom majetku už voda nenapáchala, pod vodou sa opäť ocitli dvory a pivnice rodinných domov.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Pomoc pre Pichne vo výške 600.000 eur schválili v pondelok (22. 6.) prešovskí krajskí poslanci. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) má za vyčlenené peniaze zabezpečiť práce na poškodených cestách.