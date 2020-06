Situácia okolo COVID-19 v susedných krajinách je pomerne stabilizovaná, povedal Krajčí

BRATISLAVA – Situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu v okolitých krajinách je relatívne stabilizovaná. Výnimkou sú Ukrajina a Poľsko. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Poukázal na to, že v susednej v Českej republike za posledných pár dní evidujú len mierny vzrast počtu prípadov. Veľmi dobrá situácia je podľa šéfa rezortu zdravotníctva v Maďarsku a v Rakúsku. Prípadov je v týchto krajinách podľa jeho slov "úplné minimum". Myslí si, že cestovať tam je relatívne bezpečné. Voľný režim na hraniciach je podľa jeho slov úplne opodstatnený.

Iný názor mal na situáciu s Poľskom. "Situácia v Poľsku je vážna. V súvislosti s tým, že sa otvorili hranice, tak isto by som chcel vyzvať na obozretnosť. Najmä tí ľudia, ktorí prichádzajú na územie Slovenska z Poľska, by určite mali použiť ochranné pomôcky," povedal Krajčí s tým, že situácia so severným susedom Slovenska ešte nie je stabilizovaná. Situácia na Ukrajine je podľa Krajčího veľmi vážna. Podľa jeho slov je veľmi dôležité, aby sa ľudia vracajúci z Ukrajiny nechali otestovať a absolvovali karanténu. Vyzval ich, aby boli veľmi opatrní.

"Tak ako aj v prvej fáze nástupu pandémie na Slovensku, aj teraz naši epidemiológovia robia výbornú robotu. Kontaktujú všetkých nakazených. Vyhľadávajú kontakty a karantenizujú ich," doplnil. Minister odporúča nainštalovať si eKaranténu, napriek tomu, že aplikácia je dobrovoľná.

Za utorok (16. 6.) pribudlo na Slovensku deväť nových prípadov ochorenia COVID-19. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva sa očakávalo, že niekoľko prípadov pribudne. Len dvaja novonakazení žijú na Slovensku, ide o ľudí nad 70 rokov. Nejde však o ľudí z domovov sociálnych služieb. Ostatné prípady boli importované z krajín, ktoré nie sú označené ako bezpečné. Išlo o navrátilcov z Veľkej Británie, ktorí žijú v marginalizovaných komunitách, a z Ukrajiny.