Známa redaktorka o Kramárovi: Ohrdnuté ženy, ktorých sa nikto nedotýka? Prečítajte si tieto príbehy!

BRATISLAVA - Posledné dni sa mediálna pozornosť obrátila na herca Maroša Kramára a reláciu Inkognito. Mnoho ľudí totiž pobúrilo, že televízia odvysielala v záverečných titulkách to, ako sa Kramár dotýkal zadku vizážistky. Oveľa viac sa však pozastavujú nad hercovým vyjadrením.

Hercovi Marošovi Kramárovi prišlo vtipné dotýkať sa zadku maskérky počas prestávky. Humorne to bralo aj zvyšok osadenstva na čele s moderátorom s Vladom Voštinárom. Asi by im ani vo sne nenapadlo, akú lavínu kritiky spustia. O to horšie však pôsobilo vyjadrenie samotného aktéra incidentu. Kramár sa o ženách, ktoré si dovolili jeho počin a následné odvysielanie v televízii kritizovať, vyjadril ako o frustrovaných a ohrdnutých.

Redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová sa preto rozhodla, že dá priestor ľuďom, aby jej napísali ich skúsenosti so sexuálnym obťažovaním, ktoré potom anonymne zverejnila na sociálnej sieti. A niektoré sú naozaj nechutné!

Ohrozené sú časníčky, hnus v autoškole

Z prieskumu, ktorý Hanzelová robila, vplynulo, že medzi najviac ohrozené ženy, ktoré denne čelia rôznym druhom sexuálneho obťažovania, patria najmä čašníčky.

"Keď som odchádzala po donesení jednej objednávky vo vychytenom bratislavskom podniku, jeden "vtipálek" ma chytil za ruku a takou silou stiahol k sebe, že ma predklonil a jeho kamoš mi zmačkol zadok a prstami sa dostal...no veď viete kam. Náramná zábava pre všetkých. Skončilo to tým, že som na nich s plačom nakričala a vyhodili ich. Stále ma pri tej spomienke striasa a plačem," napísala jedna z mnohých.

Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

Výnimkou však nie sú ani inštruktori v autoškolách. Tam si dokonca často robia vodičský prekuzaz neplnoleté dievčatá, keďže zákon povoľuje kurz od 17. rokov. "Keď som chodila na autoškolu, môj inštruktor mi vravel, že mal žiačku, ktorá mala také veľké prsia, že sa dotýkali volantu a keď šla zle a chcel jej otočiť volant, tak "musel spraviť toto" a názorne to ukázal na mne tak, že mi šáhol na moje malé prsia," opisuje jedna. Výnimkou nie sú ani dotýkanie sa stehien, či iných ženských partií.

Maroš Kramár nič nepochopil. Nevyužil možnosť mlčať, nevyužil ani možnosť aspoň čiastočnej ľútosti, že to blbo vypálilo.... Uverejnil používateľ Zuzana Kovacic Hanzelova Streda 10. júna 2020

Aj tľapnutie po zadku je nepríjemné

Aj keď si mnohí, najmä muži, myslia, že tľapnutie po zadku je len vtipné laškovanie, opak je pravdou. Ženám to často príde nevhodné a ponižujúce. A to najmä vtedy, ak sa to deje na pracovisku a po zadku ich tľapkajú kolegovia, či dokonca šéf. Mnohí však zájdu oveľa ďalej.

"Bývalý šéf ma násilím odvliekol do technickej miestnosti a celou váhou ma zavalil tak, že som sa nemohla hýbať. Kričala som až kým neprišla pomoc," napísala svoju skúsenosť jedna z obťažovaných žien.

Zdroj: Getty Images

"Ako personalistka robím mesačne stovky pohovorov, na tento deň nikdy nezabudnem. S pohovorovaným sme sa nepohodli, fyzicky ma napadol, chytil ma za rameno a pod krk. Na polícii mi povedali, že keďže mi nespôsobil zranenia na viac ako 14 dní, je to viac menej OK. Odvtedy mám pri každom pohovore kaser pod pracovným stolom," podelila sa o nepríjemný zážitok ďalšia.

Cudzí na ulici a lekári

Veľa žien má však aj nepríjemné skúsenosti s cudzími mužmi priamo na ulici. Chytanie za zadok, prsia, dokonca aj rozkrok zažila drvivá väčšina.

"Stála som na zastávke, okolo prechádzal chalan a rukou, len tak mimochodom, ma chytil v rozkroku. Ostala som v šoku stáť bez slova a on pokojne šiel ďalej. Keď som sa spamätala, bol už ďaleko. Ľudia na zastávke to videli, nikto nič nepovedal," napísala šokujúcu skúsenosť ďalšia žena.

Zdroj: Getty Images

"Pre mňa jedna z najhorších situácií bola, keď ma na neviditeľnej výstave v Prahe obchytkával nevidiaci pán, čo tú výstavu viedol. Mala som 19, netušila som ako mám reagovať. Bola som ticho. Dodnes ma to trápi," podelila sa ďalšia. Iné zase opísali svoje nepríjemné zážitky s lekármi.

Správanie Maroša Kramára a aj jeho vyjadrenie o ohrdnutých ženách, ktorých sa nikto nedotýka, tak podľa Hanzelovej otvorilo diskusiu o obťažovaných ženách.

"V historkách hovoríme najmä o mužoch v stredných rokoch, ale aj o mladých, až po úplných dôchodcov po 70tke. Naša spoločnosť toleruje takéto správanie dlhodobo a je na čase o tom začať hovoriť," dodala na záver redaktorka.