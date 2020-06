Nová týždenná PREDPOVEĎ: Na slnečné dni pri bazéne to zatiaľ stále nevyzerá

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Máme za sebou ďalší týždeň, a to znamená, že vám prinášame tradičnú týždňovú predpoveď počasia. S príchodom júna sa mnoho zmenilo. Teploty v niektorých mestách vystúpili nad 30-tku len dnes, no celkovo bol začiatok júna skôr v znamení nižších teplôt a dažďa. Pozrime sa na to, či sa to tentokrát zmení.