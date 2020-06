Memorandum odovzdané premiérovi neprispieva vzťahom Slovenska a Maďarska, tvrdí Ivan Korčok

"Len z médií poznám obsah komunikácie, ktorá bola odovzdaná predsedovi vlády Igorovi Matovičovi v predvečer Trianonu. Ak je však toto odpoveď na podanú ruku maďarskej komunite zo strany predsedu vlády, tak to vnímam ako odmietnutie ústretového gesta slovenského premiéra," uviedol s tým, že ho to prekvapuje.

"V zásade je to plne v rozpore so všetkými štandardami ochrany práv národnostných menšín v Európe, pričom to navyše nijakým spôsobom neprispieva dobrým vzťahom medzi Slovenskom a Maďarskom," doplnil Korčok. Poznamenal, že je to zároveň v rozpore s duchom a atmosférou jeho návštevy v Budapešti tento týždeň.

Memorandum Maďarov žijúcich na Slovensku predložila delegácia mimoparlamentnej SMK na utorkovom (2. 6.) stretnutí premiéra a členov vlády pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy a Dňa národnej spolupatričnosti Maďarov. Memorandum obsahuje desať požiadaviek, ktoré je potrebné riešiť čo najskôr. Žiadajú nimi napríklad uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska či vytvorenie Maďarského okolia spravovaného Maďarmi prostredníctvom svojich volených zástupcov.

Most-Híd varuje pred nepriateľskými odozvami na stretnutie, ktoré sa konalo na Bratislavskom hrade. Zdôrazňuje, že emócie vyvolané Trianonom nesmú ohroziť dobré slovensko-maďarské vzťahy. Most-Híd nespochybňuje dobrý úmysel predsedu vlády, "ale individuálna iniciatíva premiéra Matoviča nepomohla tomu, aby spolupráca a slovensko-maďarský dialóg aj v budúcnosti mohol byť konštruktívny". Mimoparlamentná strana upozorňuje, že zneužívanie výročia podpísania Trianonskej zmluvy slovenskými aj maďarskými stranami sa nám môže vypomstiť.

Poslanec parlamentu Juraj Gyimesi (OĽaNO)je prekvapený z návrhu memoranda. "SMK bola osem rokov vládnou stranou a nikdy nemali takúto požiadavku," povedal na štvrtkovom tlačovom brífingu v parlamente. Gyimesi si podľa svojich slov nevie predstaviť, kde by mali byť hranice územnej autonómie a kto by ju mal riadiť. Poslanec zároveň považuje za veľmi podstatné, aby sa v preambule Ústavy SR zrovnoprávnili príslušníci národnostných menšín s väčšinovým národom. Súhlasí s tým, aby sa znenie "My národ slovenský", zmenilo na "My občania slovenskí", pretože chápe, že u niekoho to môže vyvolávať pocit druhej kategórie.

Gyimesi zároveň považuje za nedostatočné napĺňanie ústavného práva na zúčastňovanie sa vecí, ktoré sa týkajú národnostných menšín. Národná rada SR by mala podľa vládneho programu prijať zákon, ktorým sa zriadi úrad pre národnostné menšiny. Dnes totiž podľa poslanca menšiny nemajú inštitucionálnu právomoc vstupovať do vecí, ktoré sa ich týkajú. "Po dohode s pánom premiérom by som sa podujal na vypracovanie takéhoto zákona, ale dnes to ešte nie je téma," uzavrel.