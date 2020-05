Na pekné počasie zabudnite! Daždivá PREDPOVEĎ: Hrozí silný vietor aj búrky

BRATISLAVA - Do pondelka rána spadne na území Slovenska väčšinou 1-15 milimetrov zrážok. Na severe a v oblasti Tatier až okolo 30 mm. Informuje o tom na sociálnej sieti SHMÚ, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred dažďom, rizikom povodní i silným vetrom na horách. Nepriaznivé počasie tak bude pokračovať aj cez týždeň.

Na Slovensku do nedeľného rána spadlo podľa meteorológov za 24 hodín väčšinou 1-10 mm zrážok. Najmenej napršalo na juhozápade, väčšinou len do jedného mm. „Výrazne viacej pršalo na severe, kde na viacerých miestach spadlo 10-20 mm. Lokálne - najmä na Orave, Liptove a hornom Spiši - aj viac. Napríklad Huty hlásili do nedeľného rána 26,5 mm,“ spresnil SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Výstrahy pred dažďom

Zrážky budú podľa meteorológov pokračovať na väčšine územia aj počas najbližších hodín. Najmä na severe a východe aj v nedeľu večer a v noci. SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa pred dažďom v Žilinskom a Prešovskom kraji. V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina očakáva do pondelkového rána výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35-60 mm.

Výstrahy pred dažďom platia aj v pondelok Zdroj: SHMÚ

SHMÚ varuje aj pred rizikom povodní z trvalého dažďa, a to v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Meteorológovia zároveň varujú pred silným vetrom na horách v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V polohách nad zhruba 1500 metrov nad morom sa predpokladá výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110-125 kilometrov za hodinu.

PONDELOK

Cez deň bude premenlivá oblačnosť a prehánky, najmä na severe. Výnimočne môžu byť aj búrky, na hrebeňoch Tatier dokonca aj snehové zrážky. Najvyššia denná teplota bude 18 až 23 stupňov. V nárazoch môže zosilnieť aj vietor. V noci bude oblačnosť až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Bude fúkať silný vietor, ktorý postupne zoslabne. Na hrebeňoch hôr môže byť búrlivý vietor až víchrica. Najnižšia nočná teplota bude 7 až 12 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

UTOROK

Cez bude premenlivá oblačnosť a miestami sa vyskytnú prehánky. V noci by malo pršať len ojedinele. Na hrebeňoch Tatier sneženie, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota bude 16 až 21 stupňov, najnižšia nočná teplota bude 3 až 8 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

STREDA

V stredu bude počasie pokračovať v rovnakom trende. Bude oblačno a pršať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Najvyššia denná teplota bude 17 až 22 stupňov. Najnižšia nočná 5 až 10 stupňov. Vietor bude slabší.

Zdroj: Predpovede.sk

ŠTVRTOK

Vo štvrtok sa situácia trochu zlepší. Bude prevažne polojasno, postupne však bude pribúdať oblačnosť. V noci bude pršať. Ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota bude 19 až 24, najnižšia nočná 3 až 9 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

PIATOK

V piatok bude polooblačno až oblačno, v noci oblačnosti pribudne. Celý deň bude miestami pršať, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota bude 19 až 25 stupňov. Najnižšia nočná 9 až 15.