Napätá situácia vrcholí! RTVS obvinenia odmieta, zastal sa ich Kollár: Musíme vykonať audit

Predseda parlamentu Boris Kollár požiada o audit v RTVS, do jeho záverov nedovolí kriminalizovať radu verejnoprávneho vysielateľa. Kollár to uviedol na mimoriadnom rokovaní Rady RTVS, na ktorom sa osobne zúčastnil. Rada sa zaoberá výstupmi mediálneho výboru, ktorý skonštatoval neplnenie si zákonných povinností členov rady. Rada však odmieta závery výboru. Akékoľvek tvrdenia o neplnení si zákonných povinností bez relevantných dôkazov považuje rada podľa prijatého uznesenia za neprípustnú formu politického nátlaku ohrozujúceho nezávislosť verejnoprávneho média.

Kollár sa zastal vedenia RTVS

Súčasného vedenia RTVS a napĺňania verejnoprávneho obsahu i plurality v spravodajstve sa zastal predseda parlamentu Boris Kollár. Kollár poukázal na to, že k jeho hnutiu Sme rodina, ešte ako k opozičnému subjektu, sa RTVS pod vedením Jaroslava Rezníka správala korektne.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Na rozdiel od pána Miku sme sa dostali za pána Rezníka ako opozičná strana do spravodajstva. A to aj napriek tomu, že pán Rezník vedel, že my sme za jeho voľbu nehlasovali,“ zdôraznil. „Dnes budem sedieť s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu a požiadam ho o audit v RTVS. Do jeho záverov nedovolím kriminalizovať Radu RTVS,“ vyhlásil šéf NR SR.

Cenzúru v Reportéroch nepotvrdili

Medializované obvinenia bývalého šéfdramaturga relácie Reportéri a Občan za dverami Richarda Bolješika z cenzúry vo vysielaní RTVS nepotvrdil ani samotný sťažovateľ, ani ďalší členovia redaktorského tímu, informovala rada RTV. Na mimoriadnom rokovaní dozorného orgánu verejnoprávneho vysielateľa sa rada zaoberala Bolješikovými informáciami, ktoré nazančovali cenzúru i šikanózne správanie vedenia sekcie spravodajstva a publicistiky. Generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka však rada žiada, aby sa situáciou v sekcii spravodajstva a publicistiky zaoberal a prijal opatrenia na upokojenie situácie.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Predseda rady Igor Gallo na rokovaní oznámil, že Bolješika po medializovaní jeho stanovísk sám kontaktoval, v telefonickom rozhovore mu však jednoznačne nepotvrdil zásah do autorskej slobody, spochybnil len prístup jeho priamej nadriadenej pri spracovaní konkrétnej reportáže. „Na pondelok 25. mája sme ako rada iniciovali i stretnutie všetkých zainteresovaných, žiaľ, samotný pán Bolješik na stretnutie neprišiel, polhodinu predtým nám doručil protestnú výpoveď,“ oznámil Gallo.

Od tvrdení Bolješika sa dištancovali aj členovia redakcie Reportérov

Od obsahu a formy statusov bývalého šéfdramaturga sa dištancovali aj členovia redakcie Reportéri. Obvinenia z nekalého konania vnímajú ako Bolješikovu medializáciu svojho osobného sporu a hľadanie podpory u verejnosti, ktorá je citlivá na zásahy do slobody novinárskej práce. „Chceme uistiť, že naďalej pracujeme slobodne bez akýchkoľvek vonkajších zásahov. Rovnako sa však odmietame nechávať zaťahovať do vnútorných osobných sporov členov vedenia sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS,“ uviedli v otvorenom liste Ivan Brada, Lýdia Kokavcová, Juraj Mravec, Alžbeta Švecová, Lucia Virostková, Katarína Začková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ani podpredseda mediálneho výboru Miroslav Kollár nepovažuje Bolješikove statusy za potvrdenie cenzúry. „Vnímam to ako vnútroredakčné spory, ktoré si tu musíte riešiť. Moja prosba je, aby sa to čo najmenej dotklo vysielania,“ uviedol Kollár. Generálny riaditeľ RTVS Rezník uistil, že sa vzniknutej situácii intenzívne venuje a prijme v priebehu najbližších dní opatrenia na upokojenie atmosféry v redakčnom tíme, ktorú narušili medializované informácie. „Reportéri dostanú nového šéfa, bude to čo najskôr, ako to bude možné,“ dodal šéf RTVS.

Závery výboru sú len demonštráciou sily

Rada RTVS odmieta závery výboru pre kultúru a médiá, ktorý v rámci výhrad k hospodáreniu a podozreniam na cenzúru vo vysielaní verejnoprávneho média vníma zlyhanie nielen manažmentu, ale aj dozorného orgánu RTVS. Predseda Rady RTVS Igor Gallo priznal, že uznesenia výboru boli pre neho fackou. Na stredajšom mimoriadnom rokovaní uviedol, že obvinenia výboru o neplnení si zákonných povinností bez relevantných dôkazov a poukazovanie na možnosť odvolania členov rady pokladá za zastrašovanie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Odôvodnenie predsedu výboru Kristiána Čekovského o tom, že uznesenia prijal výbor preto, lebo zástupca rady nevyvrátil pochybnosti, nepovažuje za legitímne. „Považujem za absurdné, ak podkladom na uznesenie výboru je to, že niekto nedokázal podľa predstáv sťažovateľa odpovedať na detaily konkrétnej zmluvy,“ uviedol. Zároveň ale zdôraznil, že medializované informácie nechá rada prešetriť príslušnými orgánmi. Predsedu mediálneho výboru vyzval na odbornú diskusiu o téme bez extrahovania záverov z dojmov.

Validita tvrdení je nulová

Podpredseda rady Martin Kákoš si myslí, že niektoré medializované vyjadrenia zástupcov výboru smerujú k porušovaniu nezávislosti verejnoprávneho média. Apeloval na rešpektovanie príslušných zákonov, ktoré definujú povinnosti a kompetenčné limity v prípade RTVS. Napadol aj tvrdenia o neefektívnosti hospodárenia. „Validita týchto tvrdení je nulová,“ povedal Kákoš.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Neefektívnosť hospodárenia môže podľa neho relevantne skonštatovať len príslušný orgán, ako je Najvyšší kontrolný úrad, ministerstvo financií či ministerstvo kultúry v prípade zmluvy so štátom. Podľa člena rady Jozefa Chudíka môže ísť v prípade výstupov parlamentného výboru aj o osobný záujem. „Predseda mediálneho výboru je v právnom spore s RTVS,“ upozornil Chudík.

RTVS nič neobhájila

Čekovský si myslí, že členovia rady neodvrátili ani na stredajšom rokovaní pochybnosti. „Ani sa k nim nevyjadrili, počuli sme len bezbrehé obhajovanie vedenia a prednášku,“ povedal. Naznačenie, že môže z jeho strany ísť o „vyrovnávanie si účtov“ s RTVS, odmieta. „Takýto atak je prvoplánový, čakal som viac,“ poznamenal. Podpredseda výboru Miroslav Kollár rozumie stanovisku rady, myslí si však, že aj výbor si iba plní svoje povinnosti.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Samozrejme, budú výsledky kontrol, my sa k nim ako výbor i parlament vrátime,“ dodal koaličný poslanec. Mediálny výbor parlamentu na rokovaní 12. mája kritizoval neefektívne hospodárenie RTVS, rovnako skonštatoval možnú cenzúru vo vysielaní. Okrem návrhu vláde a rezortu kultúry vykonať finančný audit v RTVS preto predseda výboru Kristián Čekovský avizoval predloženie návrhu uznesenia do pléna NR SR, že si dozorný orgán neplní svoje zákonné funkcie. V prípade, že parlament prijme dvakrát takéto uznesenie v priebehu šiestich mesiacov, odvolá všetkých členov rady.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Kauza Bolješik a protestná výpoveď

Mediálny výbor začal situácia v RTVS opäť riešiť potom, čo na sociálnej sieti zverejnil status šéfdramaturg Reportérov Richard Bolješik. Hovoril o zastrašovaní a cenzúre. O niekoľko dní podal protestnú výpoveď. „Dnes som doručil RTVS moju protestnú výpoveď. Končím na pozícii šéf-dramaturga Reportérov a Občana za dverami. Urobil som tak na protest proti praktikám šéfky televízneho odboru Hany Lyons, ktoré vykazujú všetky znaky šikany, zastrašovania, okliešťovania mojej autorskej slobody, nezávislosti ako dramaturga a editora v jednej osobe,“ napísal na sociálnej sieti.

O pár hodín na to Bolješik zverejnil ďalší status, v ktorom mu údajne Hana Lyons oznámila, že nebude Reportérov moderovať. „Popoludní mi na chodbe pri bufete v RTVS vedúca odboru Hana Lyons ústne a bez zdôvodnenia oznámila, že už nemoderujem a reláciu bude moderovať niekto iný. Čakal som rôzne postihy, rozumiem im z istého uhla pohľadu, no tieto kroky len potvrdzujú moje prechádzajúce statusy,“ napísal.