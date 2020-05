FOTO Protestná akcia majiteľov fitnescentier: Pred Bratislavou sa zdržíte pol hodiny

BRATISLAVA - Vodiči sa pri vjazde do Bratislavy zdržia v pondelok ráno aj vyše pol hodiny. Informuje o tom Stellacentrum. Situáciu na cestách môže ešte skomplikovať ohlásená protestná akcia majiteľov fitnescentier, ktorí sa postupne presúvajú po D1 do hlavného mesta.

So zdržaním do 35 minút musia vodiči rátať v smere z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji a do Bratislavy. Polhodinové zdržanie hlásia aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a do Bratislavy.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľu (24. 5.) na sociálnej sieti uviedol, že ak budú majitelia fitnescentier blokovať v pondelok diaľnicu, predloží návrh zákona, ktorý takéto konanie urobí trestným činom.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Ak D1 blokovať nebudú, navrhne ich odškodnenie. Podotkol, že o otvorení fitnescentier rozhodne iba konzílium odborníkov. To bude zasadať v pondelok dopoludnia.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Premiér dodal, že v prípade, ak konzílium nechá fitnescentrá zatvorené, tak je pripravený v koalícii presadiť odškodné v podobe voľných permanentiek pre osoby nad 40 rokov. Štrajkujúci žiadajú okamžité uvoľnenie ich podnikania a otvorenie fitnescentier.