Totálny chaos na zablokovaných hraniciach: Riskantné manévre vodičov, len aby sa dostali na Slovensko

Keďže sa spustenie aplikácie eKaranténa umožňujúcej stráviť karanténu v domácej izolácii naplánované na piatok odložilo, ľudia, ktorí plánovali ísť do domácej karantény, namiesto štátnej, na protest vystúpili zo svojich áut a blokovali dopravu.

V dôsledku toho sa na rakúskej strane vytvorila niekoľkokilometrová kolóna. Ako informoval Peter z Gattendorfu, rakúska polícia upozorňovala za Neudorfom a Gattendorfom na možnosť posledných dvoch diaľničných výjazdov pred vzniknutou zápchou.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Niektorým osobným autám sa podľa neho podarilo v zápche v úseku pri nadjazde dostať do protismeru a "riskli to zakázaným výjazdom do jednosmerky". V piatok popoludní sa aj na hraničnom priechode Berg začali zhromažďovať skupinky repatriantov, ktorí čakali na avizované spustenie aplikácie.