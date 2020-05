Budaj mal nehodu na Dunaji: VIDEO Chlapci, toto nie je dobré! V tom sa čln prevrátil

Ani ministrovi sa nevyhýbajú nepríjemné situácie. Šéf rezortu životného prostredia bol účastníkom nehody. Našťastie sa mu nič nestalo. S ministrom a ďalšími sa prevrátil čln na Dunaji. Informovalo o tom ministerstvo na sociálnej sieti.

Chlapci toto nie je dobré

Budaj zrejme nehodu vycítil vopred. „Chlapci, toto nie je dobré,“ povedal minister na lodi tesne pred nehodou. Tú zachytil na video jeden z z pasažierov na člne. Spolu s ďalšími pasažiermi teda skončil v Dunaji a poriadne sa vykúpal. Do Dunaja momentálne prúdi viac vody. Umelé záplavy vracajú život do ekosystému jeho ramien.

​Ramenná sústava starého koryta Dunaja má 40 kilometrov, piaty deň do nej prúdi viac vody. „V týchto chvíľach sme v špičke tejto umelej záplavy, až 90m3 za sekundu,“ uviedol minister. „Bežne dotujeme z tejto hate asi 20m3 za sekundu, do tých našich ramien to ide bežne. Stále zápasíme s dôsledkom, že Gabčíkovo nemá postavený spodný stupeň Nagymaros," povedal Budaj. „Chcelo by to riešenie, budeme ho spolu s odborníkmi hľadať,“ povedal s tým, že každoročné záplavy vrátia rytmus.