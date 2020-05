KORONAVÍRUS Sulík oznámil ďalšiu pomoc pre podnikateľov: Dôležitá podmienka!

BRATISLAVA - Minister hospodárstva Richard Sulík dnes predstaví ďalší plán, ako pomôcť podnikateľom. Šéf rezortu už predtým dlhodobo hovoril o tom, že štát by mal podnikateľom pomôcť s platením nájmov, o nich však bude šéf rezortu informovať až po zajtrajšej vláde. Podnikatelia budú môcť čerpať úvery, ale podmienkou je, aby uchovali pracovné miesta a neprepúšťali.

Šéf rezortu hospodárstva sa dnes vyjadrí po rokovaní s predstaviteľmi bánk o poskytovanej pomoci podnikateľom. Do programu pomoci sa zapojilo sedem bánk, klienti tak môžu žiadať o úver tam, kde majú svoje účty. Podmienkou bude, že firma musí zachovať pracovné miesta.

Do programu Antikorona záruka sa už pripojili Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, ČSOB, OTP Banka Slovensko, Slovenská sporiteľňa, BKS Bank, Všeobecná úverová banka a UniCredit Bank. Úvery s úrokom od nula do dvoch percent sú určené najmä pre klientov týchto bánk. Maximálna výška tejto štvorročnej pôžičky je 1,18 milióna eur a podnikatelia ju môžu využiť na mzdy, tovary, služby, energie či nájomné, nie sú však určené na splácanie starých úverov či pokuty a penále.

Pracovné miesta sa musi zachovať

Vždy je tu podmienka uchovať zamestnanosť na tej úrovni, ktorá je dnes daná. „Podmienka pre poskytnutie úveru je to, že firma musí zachovať pracovné miesta, ktoré tam sú a nebude prepúšťať,“ povedal Sulík. Prednostne budú vybavovaní existujúci klienti siedmich bánk, ktoré sa zapojili do programu pomoci. Novinkou je podľa Sulíka, že o zvýhodnený úver môžu požiadať aj firmy, ktoré ku koncu minulého roka spĺňali kritéria podniku v ťažkostiach.

Prvé úvery už boli poskytnuté, no zatiaľ ich je málo. „Zástupcovia siedmich bánk nás uistili, že ich zamestnanci priamo na pobočkách už majú informácie,“ povedal Sulík s tým, že na poočkách prebieha školenie. Dodal, že od budúceho týždňa budú zamestnanci bánk presne vedieť čo robiť, ak sa na nich klient obráti v tejto veci. Sulík sa vyjadril aj k nedeľnému predaju. Túto otázku nevníma ako veľkú a horúcu tému. Priznal však, že ju na koaličnej rade riešili. SaS je proti tomu, aby boli v nedeľu natrvalo zatvorené obchody.

O zvýhodnené úvery Antikorona záruka už požiadali tisícky podnikateľov

O štátom zvýhodnené preklenovacie úvery Antikorona záruka už požiadali tisícky podnikateľov, no reálne ich banky poskytli iba niekoľko. Proces poskytovania nízkoúročených pôžičiek je treba zjednodušiť a urýchliť. Do projektu ministerstvo hospodárstva vložilo prostredníctvom Slovak Investment Holdingu (SIH) 338 miliónov eur, banky by mohli po doplnení vlastnými zdrojmi poskytnúť až 845 miliónov eur.

„Množia sa informácie, že táto pomoc nedochádza dostatočne rýchlo, respektíve, že je administratívne veľmi náročná,“ povedal Sulík. Generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay má preto podľa ministra v krátkom čase zorganizovať stretnutie expertov, ktorí navrhnú spôsoby urýchlenia a zjednodušenia procesu poskytovania týchto úverov. O pôžičku už požiadalo iba v Slovenskej sporiteľni okolo tisíc podnikateľov a podobná je podľa Sulíka situácia aj v Československej obchodnej banke. Veľký záujem klientov o tento druh pomoci oznámila aj Všeobecná úverová banka.

V otázke nájmov máme riešenie

Sulík sa vyjadril aj k diskutovanej téme o nájmoch. „Črtá sa riešenie, zajtra na vláde otvorím túto tému a rád by som ju dokončil tak, aby sme vás mohli detailne informovať,“ povedal Sulík. K téme sa dnes vyjadril aj premiér. Uviedol, že so Sulíkom mali spor približne mesiac. „Ja som od začiatku presadzoval, aby nájomcovia neplatili žiadny nájom,“ povedal. „Včera som prišiel za naše hnutie s návrhom, aby sme tento gordický uzol rozsekli. Všetko oznámime oficiálne. Niečo bolo vonku, nie je to ďaleko od pravdy,“ povedal Matovič.

Predseda parlamentu Boris Kollár včera skonštatoval, že vláda pripravuje masívnu podporu pre podnikateľov s nájmami a budú sa „saturovať“. Politici spoločne pripravujú detaily. Premiér Igor Matovič podľa neho neustúpil, ale prišiel s vlastnými návrhmi.

Podnikatelia by mali zaplatiť len polovicu nájmu, zvyšok uhradí štát

Vládna koalícia sa dohodla. Podnikatelia by mali zaplatiť len polovicu nájmu, zvyšok uhradí štát. Informoval o tom internetový portál hnonline.sk. Zatvorené prevádzky sa dočkajú podľa portálu preplatenia nájmov. Podľa dvoch nezávislých zdrojov hnonline.sk sa koalícia konečne dohodla na modeli. Polovicu nájmov by mal preplatiť štát a druhú polovicu nájomníci. Tí však budú mať nárok až na štvorročný splátkový kalendár.

Dohoda prichádza podľa portálu po spore medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS). Ten pôvodne presadzoval model 45:45:10, v ktorom by desatinou prispeli aj samotní prenajímatelia. Napriek tomu, že s takýmto riešením súhlasili obe strany nájomných vzťahov, Matovič podľa portálu chcel, aby celé bremeno padlo na plecia majiteľov budov. Pomôcť im k tomu malo odloženie splátok úverov. Tí sa však ohradzovali, že aj uzatvorené priestory ich stoja peniaze.