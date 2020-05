Polícia žiada občanov o pomoc: Hľadajú svedkov dopravnej nehody motocyklu a auta

Vodič osobného auta jazdiaci v smere do obce Slovenská Ľupča pri predbiehaní vošiel do dráhy motocyklu Suzuki, jeho vodič zišiel mimo cesty a prevrátil sa. Pri páde sa motocyklista nezranil. Neznámy vodič auta z miesta nehody ušiel. Mohlo by ísť o auto Mazda tmavej farby. Informovala o tom v pondelok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

"Prosíme svedkov, aby nám poskytli akékoľvek informácie, ktoré pomôžu vypátrať neznáme vozidlo, vodiča a objasniť okolnosti dopravnej nehody. Môžu sa ozvať na linku tiesňového volania číslo 158, osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru (PZ) alebo prostredníctvom facebookovej stránky," uvádzajú policajti.