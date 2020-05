Zavraždený v ilegálnom hrobe: Vykopali pozostatky jedného z najhľadanejších zločincov Slovenska!

Už viac ako tri roky rozkrývajú elitní policajti Národnej kriminálnej agentúry sériové vyvražďovanie ľudí na južnom Slovensku. Skupina okolo bossa dunajskostredského podsvetia Ľudovíta Sátora má mať podľa svedectiev na svedomí viac ako sto ľudských životov. To, s čím sa policajti NAKA potýkajú, nemá obdobu v celej Európe.

Len za minulý rok našli v ilegálnych hroboch v okolí Dunajskej Stredy viac ako desať zavraždených ľudí. „Len za minulý rok vykopali policajti 12 tiel. Stále sa kope, stále sa hľadajú ďalšie telá, je to dlhodobá práca,“ prezradil prokurátor Bohdan Čeľovský.

Martinské podsvetie

Topky.sk zistili, že medzi vykopanými telami zavraždených ľudí, sú aj pozostatky jedného z najhľadanejších zločincov Slovenska, Pavla Egreckého. Ten sa v deväťdesiatych rokoch pohyboval v skupine, ktorá ovládala miestne podsvetie v Martine. Egrecký patril ku skupine Igora Lavrinčíka a Dušana Kečkeša, o ktorom sa písalo ako o miestnom bossovi martinskej mafie.

Skupina mala blízko hlavne k černákovcom a sýkorovcom. Igor Lavrinčík si dnes odpykáva 23-ročný trest za vraždy a Dušan Kečekéš patril medzi najhľadanejších zločincov na svete. Pátrali po ňom pre ekonomickú trestnú činnosť. V roku 2014 ho zadržali v Thajsku a eskortovali na Slovensko.

Útek cez záchodové okno

Pavol Egrecký, ktorý roky pracoval pre Lavričíka a Kečkéša, sa živil vyberaním výpalného od podnikateľov v Martine a v okolí. V roku 2002 ho zadržali a obvinili z vydierania. Počas vypočúvania v budove martinskej polície sa vypýtal na toaletu. Policajt išiel s ním, čakal ho pred dverami. Egrecký využil možnosť, ktorá sa mu v tej chvíli naskytla. Rozbil okno, ktoré nebolo zamrežované a z druhého poschodia vyskočil.

Pred budovou bola tráva, nič sa mu nestalo a utiekol. Písal sa 13. december 2002, keď Pavla Egreckého videli naposledy. Odvtedy sa o ňom informovalo len ako o mužovi, po ktorom pátra polícia. Vydali na neho rôzne zatykače. Postupne sa zaradil medzi najhľadanejších zločincov Slovenska. Jeho meno aj s fotografiou svietilo vedľa mien a fotografií najnebezpečnejších slovenských mafiánov.

Vražda pre ženu

Keď policajti v roku 2016 obvinili 15 členov gangu sátorovcov, vyplávali na povrch zverstvá, pri opise ktorých nebolo všetko jedno ani skúseným policajtom. Hlavným svedkom sa pre elitných policajtov stal jeden z najväčších a najobávanejších zabijakov Slovenska Zsolt Nagy prezývaný Čonty. Práve tento muž ukazuje ilegálne pohrebiská, ktoré gang pod vedením bossa Ľudovíta Sátora zaplnili telami bielych koní, členov konkurenčných skupín, kumpánov, ale aj sokov v láske.

Jednou z takýchto obetí sa stal aj spomínaný zločinec na úteku Pavol Egrecký. Potom, ako sa mu po obvinení z vydierania podarilo vyskočiť z policajnej budovy v Martine, našiel útočisko u Andreja Reisza, pravej ruky bossa Ľudovíta Sátora. Informácie z prostredia vyšetrovania hovoria o tom, že Egrecký, ktorý sa ukrýval priamo v dome Andreja Reisza, si začal z Reiszovou manželkou. Keď na to Reisz prišiel, Egreckého bez milosti popravil.

Miesto, kde pozostatky zavraždeného Martinčana vykopali, policajtom ukázal zabijak Čonty. Egreckého identifikovali podľa DNA jeho brata, ktorý už bol v tejto súvislosti vypočutý na polícii. Jeho pozostatky ležali v ilegálnom hrobe viac ako 15 rokov. Andrej Reisz je už podľa svedeckých výpovedí tiež mŕtvy. V roku 2006 ho zastrelil priamo boss Ľudovít Sátor. Pozostatky Andreja Reisza nikdy nenašli. Podľa toho, čo sa s jeho telom stalo, ani nemohli.

Reiszove pozostatky v areáli, ktorý patril Léhelovi Horváthovi prezývanému Hrobár, spolu s Kristiánom Kádarom a Zsolzom Nagym prezývaným Čonty, zlikvidovali spôsobom, aký nemá v podsvetí obdobu. Podľa výpovedí hlavných aktérov to bol práve Léhel Horváth, ktorý Reisza vyvesil za nohy a rozporcioval na kusy – kosti dával podľa opisov z výpovedí do jednej debničky, kusy mäsa do druhej. To ale nebolo všetko.

Mäso z druhého najvyššie postaveného člena gangu potom pomleli v mlynčeku a spoločne vysypali do Malého Dunaja. Kosti, ktoré sa nepodarilo pomlieť, zakopali.

Brat zavraždeného prehovoril

Pavol Egrecký sa na rodil v roku 1969. Dnes by mal rovných 50 rokov. K podsvetiu sa pridal krátko po revolúcii. Keď sa o tom rodina Egreckých dozvedela, zanevreli na neho a vykázali ho z domu. Odvtedy o ňom nemali žiadne informácie.

„Vedeli sme, že ho hľadá polícia. Bolo to vo všetkých médiách. Viem, že mal blízko k Lavrinčíkovi a Kečkéšovi a keď ho zadržali, tak ušiel cez záchodové okno. Odvtedy sme o ňom nič nevedeli. Mysleli sme si, že je niekde v zahraničí. Asi pred pol rokom prišlo predvolanie na Národnú kriminálnu agentúru. Tam mi povedali, čo sa stalo, že ho zavraždili pre nejakú ženu. Pýtali sa ma aj na nejaké mená, ale ja som ich nikdy nepočul,“ prezradil nám brat zavraždeného Pavla Egreckého. Povedal nám aj to, že bratove pozostatky sú ešte stále na polícii. ​