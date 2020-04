Úrad KSK analyzuje výdavky škôl: K pokynu na šetrenie nedošlo, tvrdí Trnka

"Ak by to bolo tak, tak by to išlo pokynom z úrovne predsedu KSK, ale zatiaľ je to len v rovine nejakých návrhov a dohadovaní," uviedol vo štvrtok v reakcii na kritiku školských odborov. V súvislosti s ekonomickými dôsledkami koronakrízy išla podľa neho z krajského odboru školstva len požiadavka, aby jednotlivé školy dali návrhy na úsporné opatrenia, čo sa bude následne analyzovať. "V zásade sa bavíme o nejakom maile z úrovne odboru školstva, kde bola daná úloha riaditeľom, aby dali návrhy na šetrenie vo výške do 20 percent nákladov. Z rôznych škôl máme rôzne informácie a tie úspory tam sú možné a my sa jednoducho potrebujeme pripraviť aj na rokovanie s ministerstvom financií, ktoré by malo sanovať niektoré výpadky v rozpočte (kraja)," povedal.

Zo strany odborárov podľa Trnku vznikol "zbytočný humbug", keďže v zásade ide o analýzu výdavkov jednotlivých škôl. Konštatoval pritom, že kraj chce byť pripravený na rôzne situácie. Počas mája by pritom mala byť jasnejšia prognóza ekonomických dôsledkov aktuálnej krízy, ako aj pomoci zo strany ministerstva financií. "Zatiaľ tieto veci nevieme, čiže nemôžeme urobiť žiadny zásadný krok," dodal. Dohadovanie o rôznych výdavkoch jednotlivých škôl sa podľa neho často uskutočňuje aj priebežne počas roka.

Školské odbory tento týždeň informovali o tom, že KSK a PSK žiadajú riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti o vypracovanie úsporných opatrení na úrovni 20 percent predpokladaného rozpočtu. "Chápeme problémy, ktoré sa týkajú originálnych kompetencií. Pri prenesených kompetenciách, kde vyššie územné celky financie dostávajú od štátu, považujeme takéto opatrenia za neopodstatnené. Pokiaľ by k tomu došlo, hrozí minimálne zníženie kvality výchovnovzdelávacieho procesu a znižovanie úväzkov pedagógov, v horšom prípade u niektorých škôl aj kolaps," uviedol Ľuboš Kvašňák, predseda Rady základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy stredných škôl a zariadení východoslovenského regiónu. Aj PSK na to reagoval, že išlo len o návrhy možných úsporných opatrení zameraných na zníženie prevádzkových nákladov v kontexte dôsledkov šírenia nového koronavírusu.