Kiska by mal v najbližšej dobe povedať, ako pôjde strana ďalej, tvrdí Šeliga

BRATISLAVA - Predseda Za ľudí Andrej Kiska by mal v najbližšej dobe povedať, ako bude ďalej fungovať strana. Novinárom to povedal podpredseda strany a parlamentu Juraj Šeliga. Kiska stále neodpovedal na otázky o svojej politickej budúcnosti, v líderskej pozícii ho aktuálne zastupuje podpredsedníčka Veronika Remišová. Na utorkovom (28. 4.) predsedníctve strana riešila personálne otázky, dohodli sa tiež na konaní snemu.

"Vnímame situáciu, bola dlhá debata o rôznych aspektoch, dohodli sme sa, že debata bude pokračovať, a dohodli sme sa, že bude snem," priblížil Šeliga rokovanie predsedníctva s tým, že viac informácií povie Kiska. Verí, že tak urobí v najbližších dňoch. "Diskusia na predsedníctve bola aj o tom, ako čo najlepšie ukázať aj našim voličom, aj občanom, že hájime hlas rozumu aj v tejto vládnej koalícii," doplnil.

Termín straníckeho snemu zatiaľ pre pandémiu nového koronavírusu ešte neurčili. Šeliga dúfa, že by sa mohol konať v auguste. "Snem je najvyšší orgán strany, len on môže voliť predsedu, podpredsedov, nijako inak sa to nedá obísť," povedal v súvislosti s tým, či je možná výmena šéfa strany ešte do konania snemu.

Na otázku, či neistota okolo predsedu neuškodí strane, Šeliga povedal, že neprítomnosť predsedu škodí. "Ale kto si vyberá zdravotné problémy? Samozrejme, že nie je úplne šťastné, že sa nemôžeme stretávať, ale ani ľudia sa nemôžu stretávať. Tak to je, tak to prijímam," doplnil.

Šeliga sa zároveň v stredu stretol s novým predsedom mimoparlamentnej strany Spolu Jurajom Hipšom a podpredsedom Spolu Erikom Balážom. Dialóg s ďalšími stranami je podľa Šeligu kľúčový, pričom chce viesť stredný prúd. Voliči v parlamentných voľbách podľa neho dali jasné vysvedčenie stranám tým, že oceňujú jednotu.

"Je dôležité, aby stredopravý prúd bol jednotný, aby bol hlas silný," skonštatoval s tým, že je v kontakte aj s predstaviteľmi Progresívneho Slovenska či KDH. Šeliga verí, že strana Za ľudí bude kľúčovým prvkom v spolupráci, keďže je parlamentnou koaličnou stranou.