Slovenské reštaurácie majú existenčné problémy, ale... FOTO Takto vyčarujú zdravotníkom úsmev na tvári!

BRATISLAVA - V čase, kedy svet aj Slovensko sužuje nový koronavírus, sa povolanie lekárov, sestričiek a všetkých zdravotníkov stáva ešte viac ceneným. Ľudia im tlieskajú na balkónoch, nazývajú ich hrdinami. No a našinci sa napriek vlastným existenčným problémom rozhodli podporiť ich aj inou cestou.

Cieľ iniciatívy #jedlozdravotnikom vyplýva už z jej názvu - ide o bezplatné poskytovanie a doručovanie jedla z reštaurácii v tejto mimoriadnej situácii.

"Snažíme sa v spolupráci s reštauráciami pomôcť lekárom, sestričkám a inému zdravotníckemu personálu zabezpečiť teplú a plnohodnotnú stravu ZADARMO. Začali sme s tým v Bratislave a rozširujeme to aj do ostatných miest Slovenska," dozviete sa na webovej stránke.

Cez rúška to nevidno. No gesto v podobe teplého obeda zadarmo rozhodne vyčaruje úsmev na tvári. Zdroj: Facebook-Jedlo zdravotníkom

Mnohé reštaurácie neváhajú pomôcť ani napriek náročnej situácii, v ktorej sa sami ocitli. Zoznam tých, ktoré sa zapojili, sa rozširuje. Prispieť však môžu aj jednotlivci. A to buď finančne alebo tým, že si budú jedlo pre seba objednávať práve v podnikoch, ktoré pomáhajú. Tie budú potom schopné ďalej fungovať. Ich zoznam nájdete taktiež na webe iniciatívy.

“Od zapojených reštaurácií, ktoré to nemajú v tomto období ľahké a mnohé z nich sa zo dňa na deň začali transformovať na donášky, je to úžasný prejav spolupatričnosti a podpory tým, ktorí sú teraz najzraniteľnejší a často nemajú ani čas jesť či myslieť na to, že sú hladní. Ďakujeme za zdieľanie a všetkým doteraz prihláseným reštauráciám ďakujeme za podporu," vyjadrila sa Kamila Slašťanová, koordinátorka projektu.

Ako to funguje v praxi?

V hlavnom meste v spolupráci s Univerzitnou Nemocnicou Bratislava iniciatíva koordinuje donášku jedál do niekoľkých zdravotníckych zariadení. A to tak, aby v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto prišla odovzdať teplé obedy či večere jedna z reštaurácií, ktorá sa do výzvy zapojila.

"Momentálne sa jedlá vozia do zdravotníckych zariadení v rámci Bratislavy a Žiliny, avšak chceli by sme pridať aj hasičov či záchranárov a taktiež výzvu rozšíriť do celého Slovenska," opisuje iniciatíva na svojej stránke.

Minulý týždeň sme si takúto formu pomoci pozreli v priamom prenose. City Cantina Rosum, ktorá spadá pod sieť gastro prevádzok City Cantina, pripravila za dva dni až 200 porcií jedál.

Zdroj: Topky:Ján Zemiar Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Na obale nechýba odkaz - aby zdravotníci vedeli, že sú naši hrdinovia. Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Zdroj: Topky:Ján Zemiar