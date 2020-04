KORONAVIRUS Remdesivir ako možná spása pre ľudstvo: Prvá štúdia vyzerá sľubne!

Štúdiu zverejnil zahraničný The New England Journal of Medicine a jej konečné hodnoty sa vzťahujú na výsledky 53 pacientov z mnohých krajín. Ide o Spojené štáty, Európu, Kanadu či Japonsko. Boli to pritom pacienti, ktorí boli všetci v ťažkom štádiu ochorenia. Kým jedna, väčšia polovica z nich bola napojená na umelú pľúcnu ventiláciu a ďalší z nich na mimotelový obeh krvi.

Pacienti dostávali liek 10 dní, výsledky sú sľubné

Remdesivir, ktorého výsledky sú v štúdii analyzované, dostavali pacienti po dobu desiatich dní. Nasledovala kontrola po 18 dňoch. Pri dvoch tretinách pacientov bolo pozorované zlepšenie. Išlo hlavne o oblasť okysličenia. Niektorí z nich boli aj na ventilácii. Takmer celú polovicu z pozorovaných pacientov mohli prepustiť, ale 13 z nich, bohužiaľ, zomrelo. Štúdia teda vo svojom jadre uvádza zlepšenie zdravotného stavu u 68 percent prípadov. To nastalo po podaní tohto lieku.

Pomáha aj slovenská firma

Člen ústredného krízového štábu, vedec a bývalý riaditeľ firmy High Chem Robert Mistrík si optimistické výsledky štúdie všimol tiež. Je o to viac nadšený, pretože práve High Chem dodáva softvér na vývoj liekov. "Na malej vzorke pacientov (53) sa ukazuje, že liek remdesivir od firmy Gilead Sciences má potenciál zlepšiť vyhliadky ťažko chorých pacientov COVID-19. Slovenská firma HighChem, dodáva firme Gilead softvér Mass Frontier, ktorý sa využíva pri vývoji liekov," píše na sociálnej sieti Mistrík.

Na definitívne závery je priskoro

Autor štúdie a epidemiológ Jonathan Grien zatiaľ nevidí dôvod na veľké oslavy, pretože z týchto dát sa podľa neho nedajú robiť konečné závery. Nepopiera však fakt, že výsledky dodávajú ľudstvu veľkú nádej. Zdržanlivosť je podľa neho na mieste aj preto, lebo štúdia nemala kontrolnú vzorku pacientov, ktorí by trpeli podobným stavom, ale liek nedostali. Absentuje tu tak použitie placeba a liečiva naraz tak, ako sa to robí pri iných klinických testoch. „Potrebujeme veľa odpovedí, preto potrebujeme viac typov štúdií a viac typov pacientov,“ povedal Daniel O'Day zo spoločnosti Gilead Sciences, ktorá za vývojom remdesiviru stojí.

Zdroj: Getty Images

Čaká sa aj na ďalšie štúdie

Výsledky tiež majú čoskoro zverejniť aj Čína či v samostatnej štúdii aj Národný inštitút zdravia pochádzajúci z USA. Gilead totiž sponzoruje ešte ďalšie dve štúdie.

Remdesivir funguje ako širokospektrálne antibiotiku. Jeho pôvod pochádza ešte z čias prepuknutia Eboly, keď mal fungovať ako liek, no zlyhal. Remdesivir je navyše aj lacný na výrobu. Produkcia sa pohybuje na úrovni deviatich dolárov. Gilead plánuje do októbra vyrobiť 500-tisíc balení.