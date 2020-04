KORONAVÍRUS Slovenskí vedci spojili sily: Stotisíc testov ako dar! Podarila sa veľká vec

VIDEO Tlačovka premiéra Matoviča a Roberta Mistríka

Stotisíc testov pre Slovnesko ako dar

Mistrík na úvod oznámil, že sa im podarila veľká vec. Slovensko by malo čoskoro výrazne zvýšiť počet testovaní na koronavírus. Prispeje k tomu diagnostický PCR test na nový koronavírus, ktorý vyvinuli slovenskí vedci na čele so slovenskou firmou MultiplexDX. „Slovenskí vedci spojili sily a pripravujú kvalitné PCR testy v počte 100-tisíc kusov,“ povedal a poďakoval aj spoločnosti Eset, ktorá zafinancovala výrobu testov.

„Tieto testy budeme používať pri diagnostike a zároveň budeme mať nejaké aj v zásobe,“ uviedol. „Snažíme sa o to, aby bolo Slovensko sebestačné, ak by sme nedokázali nakupovať testy v zahraničí,“ povedal Mistrík. Tieto testy budú poskytnuté ako dar Slovenskej republike.

Premiér uviedol, že bývalá vláda dehonestovala vedcov, ktorí stoja dnes na pódiu. „Ale kritériá na rôzne obchody spĺňali iní garážoví odborníci,“ uviedol Matovič. Testy podľa neho dokážu zabezpečiť za zlomkové náklady. Zároveň zabezpečenie testov bola alfa a omega pre Matovičovu vládu. „Je dôležité aj to, aby sme mali zálohu,“ povedal Matovič.

Špecifický test

Odborníci vysvetlili, že test je špecifický pre slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2, čo umožňuje tvorcom spoľahlivú diagnostiku nového koronavírusu v skoršej fáze ochorenia. Testy sú v poslednej fáze vývoja, vyrábať sa začnú v najbližších dňoch.

Nový diagnostický test na ochorenie COVID-19 medzitým otestoval aj tím slovenských vedcov z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied pod vedením Borisa Klempu. Testy sa aktuálne validujú, následne by mali prejsť certifikáciou. Po tom by mali byť ponúknuté Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Stať by sa tak mohlo aj do troch týždňov.