KORONAVÍRUS Košický stredoškolský internát prichýlil ďalších 15 repatriantov z Rakúska

KOŠICE – Ďalších 15 slovenských repatriantov, tentoraz z Rakúska, prišlo v pondelok na Školský internát na Medickej ulici v Košiciach. Do tohto karanténneho zariadenia Košického samosprávneho kraja (KSK) boli umiestnení v rámci povinnej karantény pri ich návrate na Slovensko.

Medzi nimi je aj jedna žena, ktorá bola pozitívne testovaná na nový koronavírus. Podľa KSK v jej prípade k repatriácii nemalo dôjsť. "Ide prevažne o ľudí z Tirolska v Rakúsku, ktorí tam pracujú v hotelierstve. Košický samosprávny kraj sa počas víkendu snažil pripraviť na ich príchod. Zabezpečili sme pre nich teplú stravu aj hygienické balíčky. S ich ubytovaním pomôžu dobrovoľní hasiči z Ruskova aj Slovenský Červený kríž," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Podľa informácií z Ministerstva vnútra (MV) SR malo do Košíc prísť až 96 repatriantov, väčšina však do autobusov nenastúpila. "Je na mieste uvažovať o efektívnejšom spôsobe repatriácie. Za vážne pochybenie považujem aj to, že jedna žena, ktorá sa nachádzala v autobuse, bola ešte v Rakúsku pozitívne testovaná na nový koronavírus. Podľa nášho názoru nemala vôbec cestovať jedným autobusom s ostatnými repatriantmi, ale mala byť izolovaná. Pri tejto repatriácii teda došlo k viacerým vážnym pochybeniam," konštatoval Trnka. Žena z Rakúska v súčasnosti nemá klinické príznaky ochorenia a v karanténnom zariadení je izolovaná. Úrad KSK informoval, že opätovne bude testovaná koncom týždňa.

Na stredoškolskom internáte je od utorka 31. marca ďalších viac než 200 repatriantov z Veľkej Británie. Počas víkendu (4. - 5. 4.) boli testovaní na infekčné respiračné ochorenie COVID-19. Podľa informácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR výsledky by mali byť známe v pondelok. V prípade, ak budú testy negatívne, navrátilci budú môcť opustiť zariadenie a pokračovať v karanténe v domácom prostredí. Tí, ktorí budú pozitívne testovaní, ostanú v karanténe na internáte, prípadne budú presunutí do zdravotníckych zariadení.

KSK pripravuje na príchod repatriantov aj Školu v prírode v Kysaku. Umiestnení by tam mali byť v najbližších dňoch. "V rámci kraja máme k dispozícii ďalších deväť zariadení, ktoré sú pripravené na prípadnú karanténu. K už pripraveným školským internátom sme pridali aj stredoškolský internát pri strednej športovej škole. Obyvatelia nášho kraja nemusia mať obavy z umiestnenia repatriantov či zdravotníckeho personálu do týchto zariadení. V spolupráci s okresnými úradmi, hasičmi aj záchrannými zložkami sú všetci v povinnej karanténe izolovaní, nevychádzajú z izieb a rešpektujú nariadené pokyny," dodal Trnka.

V prípade výskytu nákazy v Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru a Psychiatrickej nemocnici Michalovce vyčlenil KSK na karanténne účely pre zdravotnícky personál internát Dúha na Špitálskej ulici, v Trebišovskom okrese je pre lekárov z nemocnice v Trebišove a miestnej geriatrie k dispozícii turistická ubytovňa vo Viničkách, v okrese Sobrance je pre regionálnu nemocnicu pripravená turistická ubytovňa v Sobranciach. Lekári z nemocnice v Spišskej Novej Vsi môžu využiť internát pri hotelovej akadémii, pre Nemocnicu sv. Barbory a Psychiatrickú liečebňu v Rožňave vyčlenil kraj internát a turistickú ubytovňu pri obchodnej akadémii.

Internát pri Strednej športovej škole v Košiciach je vyhradený pre personál Detskej fakultnej nemocnice Košice, Východoslovenský onkologický ústav, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny. Železničná nemocnica a záchranná služba Košice majú k dispozícii internát a hotel pri Hotelovej akadémii na Južnej triede. Personál Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Nemocnice sv. Michala, Centra pre liečbu drogových závislostí a Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša môže využiť stredoškolské internáty na košickej Jedlíkovej ulici.