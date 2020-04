KORONAVÍRUS Predikcie šírenia pandémie na Slovensku analytici poriadne zvozili: Amaterizmus, samé chyby!

BRATISLAVA - Vládny Inštitút zdravotnej politiky (IZP) ešte v polovici marca prišiel s prvou verziou predikcie šírenia koronavírusu, ktorý predpokladal, že nakazených by malo byť až 500-tisíc ľudí na našom území. Druhá predikcia už priniesla dramaticky menšie číslo, a to 170-tisíc prípadov. Na výpočet prvej predikcie sa pozreli aj ďalší analytici a skonštatovali, že výpočet bol plný chýb a priam až amatérsky spracovaný.

Prvá predpoveď šírenia nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, bola spravená veľmi amatérsky a dospela k zlému výsledku. Toto tvrdí server DSL.sk, ktorý prišiel doslova s prepisom chýb, ktorých sa mala IZP dopustiť pri kalkulovaní a tvorení prvého modelu šírenia. "Po zverejnení a sprístupnení niektorých potrebných informácií sme analyzovali snahy štátu a, bohužiaľ, prvý výsledok bol absurdne amatérsky s veľmi jednoduchým modelom, viacerými závažnými chybami, zlými výsledkami a nekorektným prezentovaním zistených výsledkov," píše server.

Vysvetlenie premenných

Štátny inštitút podľa servera použil základný model šírenia vírusu cez metódu Susceptible-Infectious-Recovered (SIR). Tá ráta nových infikovaných pri použití základných parametrov pri reprodukčnom čísle zvanom R0, čo predstavuje priemerný počet ďalších ľudí, ktorých infikovaný počas doby svojej infekčnosti nakazí. "V úvodnej fáze zrejme ešte nebol na Slovensku dostatok zachytených infikovaných, aby sa dal R0 v slovenských podmienkach zistiť, štát mal jednoduchý model s iba jednou hodnotou R0 pre celú spoločnosť a zvolil pesimisticky R0 s hodnotou 4.0," pokračuje portál.

Identifikovali tri problémy v súvislosti s modelom

DSL kritizuje IZP aj za to, že na tieto problémy inštitút upozorňovali, no komunikácia viazla. "IZP hlásené problémy v komunikácii ale najskôr popieral, následne prestal komunikovať, nebol ochotný na ne konkrétne reagovať a informácie tak nebolo možné s IZP verifikovať. Nepochopiteľne odmietali o téme komunikovať aj odborníci, ktorí s IZP na tomto modelovaní podľa IZP spolupracujú," píše sa v analýze.

Server začína s výpisom chýb. Podľa nich sa v kóde nachádzali dve vážne chyby. "Kód v skutočnosti používal na jednej strane priemerne dvakrát väčší parameter R0, ako bol zvolený, na druhej strane pre spôsob výpočtu a použitú podobu matice cestovania medzi obcami počítal s nesprávnym vyšším počtom všetkých ľudí v obci," pokračuje server, ktorý zároveň vypočítal nový graf, v ktorom sú čísla v predpovedaných scenároch nižšie, ako vo vládnych výpočtoch.

Pôvodný graf z prvej predikcie z IZP (hore) a graf tejto predikcie podľa DSL.sk Zdroj: Inštitút zdravotnej politiky, reprofoto DSL.sk

Čo spôsobujú spomenuté chyby

Prvá chyba sa mala podpísať pod chybné výpočty šírenia vírusu, ktoré je podľa prepočtov IZP rýchlejšie, ako hovoria parametre. Druhá chyba má, naopak, spôsobovať pomalšie šírenie vírusu, čím sa mali paradoxne navzájom kompenzovať. "S touto maticou kód s chybami počítal po započítaní kompenzácie týchto dvoch chýb v skutočnosti s efektívnym R0 vyšším o viac ako tretinu, ako bolo skutočne zvolené R0, konkrétne približne v skutočnosti modeloval R0 viac ako 5.5. Opravený kód tak dáva zásadne iné výsledky s príchodom najväčšieho počtu infikovaných v jednom čase neskôr a menším počtom naraz infikovaných," pokračuje server.

Tretí scenár

Server spomína aj kľúčový, tretí scenár (zelená farba pozn. red.), ktorý hovorí o pomalom náraste nových infikovaných. "Pri paušálnom znižovaní nových infekcií na 30% mieru, ktorá bola v kóde použitá, mal tento scenár efektívny parameter R rovný 1.2 a denne po odpočítaní vyliečených podľa zvolených parametrov sa tak v takomto scenári zvyšuje aj pri jednoduchom SIR modeli s jednou veľkou komunitou počet aktuálne infikovaných priemerne len o cca 2% oproti počtu infikovaných v predchádzajúci deň," tvrdí sa v článku.

Kód bol vraj od arménskeho študenta

Server tvrdí, že štát pri vytváraní modelu dokonca ani nevytvoril vlastný kód, ale prebral ho. "Štát totiž v skutočnosti nevytvoril vlastný kód, ale ako kľúčový kód pre samotnú simuláciu použil kód z blogu zrejme arménskeho PhD. študenta Gevorga Yeghikyana," píše server s tým, že dotyčného študenta oslovili, no ten sa vyjadril, že do spomínaného blogu pravdepodobne vložil zlý kód, no doteraz nemal čas ho zmeniť.

Igor Matovič a Martin Smatana na predstavení druhého modelu predikcie Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Druhá verzia s opravami

Ešte minulý týždeň však IZP prišiel s novou verziou analýzy, v ktorej už bolo spomínané "miernejšie" číslo peaku nakazených, a síce 170-tisíc ľudí. Tento model riaditeľ IZP Martin Smatana dokonca spolu s premiérom prezentoval na tlačovej konferencii. Server v tomto kontexte pripomína, že už došlo k oprave viacerých týchto chýb. "Časti, v ktorých sa nachádzali chyby, sú implementované iným kódom a uvedené chyby sa v ňom už nevyskytujú. Vylepšené boli aj rovnice modelu a už počítajú aj s infekciou ľudí pri návšteve inej obce," píše server, no tvrdí, že aj tu sa stále vyskytujú chyby.

"V druhom a treťom scenári ale opäť práca neobsahuje žiadne informácie potvrdzujúce, že akokoľvek reálne overil, že reálny stav na Slovensku v týchto obdobiach zodpovedá použitým parametrom. V štvrtom prípade je aspoň náznak, že zvolené parametre už vychádzajú z nejakých reálnych dát pre Slovensko. Zatiaľ to ale len naznačuje poznámka, že parameter R0 s hodnotou 1.65 vychádza z práce vedcov z FMPH UK zohľadňujúcej demografické dáta Slovenska," uzavrel server.