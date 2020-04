KORONAVÍRUS Matovičov blackout kritizuje aj Drucker: Je to zbabelec a bojí sa!

Už dnes večer by sme sa mali dozvedieť viac o tom, ako počas koronavírusovej pandémie budeme tráviť veľkonočné sviatky. Premiér Igor Matovič avizoval, že navrhol krízovému štábu zákaz vychádzania, no v hre je stále aj vypnutie Slovenska. Mnohí odborníci však toto rozhodnutie kritizujú a hovoria o tom, že by to našu ekonomiku zruinovalo a v konečnom dôsledku by to problém so šíriacim sa vírusom nevyriešilo. Ten sa totiž bude šíriť aj vtedy, ak bude mať Slovensko zatvorené hranice.

Premiérovo doterajšie vystupovanie skritizovalo mnoho ľudí od jeho vlastných až po opozíciu. Patrí k nim aj predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker, ktorý si myslí, že Matovič je zbabelý a bojí sa robiť rozhodnutia.

"V ťažkých časoch sa treba zomknúť, ale to neznamená, že treba zo seba robiť pokusné myšky. Končí sa ďalší týždeň a namiesto realistickej vízie sa každý deň dozvedáme o bludných predstavách premiéra Matoviča. Najhoršie je, že on je vlastne zbabelý. Možno ma za toto “pohejtujú” niektorí, ale takto sa nemôže správať premiér a zvlášť v takejto situácii. Bojí sa robiť rozhodnutia, chce si robiť prieskumy, či vypnúť krajinu, bojí sa zaveliť ako ďalej, len aby nemusel prevziať zodpovednosť," napísal Drucker na sociálnej sieti.

Podľa neho sme sa nedozvedeli nič z toho, čo je úlohou rozvážneho lídra, a teda predstaviť plán, ako sa pohneme ďalej. "Kedy budeme dostatočne testovať, keby zásobíme nemocnice a zariadenia sociálnych služieb. Kedy a za akých podmienok začneme zapínať hospodársky život. Namiesto toho stále iba dobiehame prvé ekonomické opatrenia, ktoré v iných štátoch - aj tých, ktoré majú s epidémiou oveľa viac problémov - už dávno prijali," píše Drucker.

Ľudia potrebujú riešenia

Podľa Druckera ľudia potrebujú počuť rozvážne slová, nie "šialené predstavy o blackoutoch". "Pán premiér, na Slovensku sú státisíce rodín, ktoré nemôžu spávať, pretože sa boja budúcnosti. Na Slovensku sú desiatky tisíc živnostníkov a malých podnikateľov, ktorým sa pred očami rúca ich celoživotná snaha. Možno nenávratne. Ľudia potrebujú vidieť a počuť z úradu vlády rozvážne slová a jasné riešenia. Nie šialené úvahy o blackoutoch. Nie popieranie seba samého. Nie prekáračky na nekonečných tlačových besedách, na ktorých zaznieva veľa slov, ale málo informácií," konštatuje Drucker s tým, že aj prezidentka Zuzana Čaputová pripomenula premiérovi, že potrebujeme plán a pokoj.

"Slovensko začiatkom marca naozaj zareagovalo rýchlo a vyhli sme sa talianskej tragédii. Miesto toho, aby sme to využili a hľadali cesty ako začať opatrne žiť, sledujeme iba každodenný chaos z úradu vlády. Škody, ktoré táto absencia zdravého rozumu spôsobí, budú väčšie a dlhodobejšie, ako priame dôsledky epidémie. “Hnusobu” neporazíme tým, že sa zatvoríme , s hnusobou sa musíme naučiť nejaký čas spoluexistovať tak, aby sme ochránili naše rodiny, ale aby mali aj z čoho žiť. Urobte adresné opatrenia, predstavte plán na život v krajine - tu na Slovensku. A hlavne začnite byť pán premiér trošku pokorný a zodpovedný," odkazuje Drucker Matovičovi.