EXKLUZÍVNE Blackout na spadnutie? Matovič to s vypnutím krajiny myslí vážne, radí mu aj Kalavská!

Z dôveryhodného zdroja sme sa dozvedeli, že nad vypnutím krajiny sa uvažuje od polovice budúceho týždňa až po koniec Veľkonočných sviatkov. Teda v čase, kedy sa Slováci každý rok presúvajú za svojimi rodinami do všetkých kútov našej krajiny. Rozhodnutie vypnúť krajinu na takmer týždeň však musí schváliť Národná rada SR.

Premiérovi Igorovi Matovičovi v týchto veciach radí aj exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Tú mal včera premiér na stretnutí s prezidentkou a jej tímom dokonca predstaviť ako svoju poradkyňu. (Prítomní neboli len členovia krízového štábu, ale aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová so svojim tímom).

K tzv.blackoutu a ku Kalavskej sa odmietol vyjadriť Peter Visolajský, ktorý je nielen predseda Lekárskeho odborového združenia, ale aj členom Ústredného krízového štábu pre pandémiu koronavírusu. „Hlavne vďaka tomu, ako sa dnes Slováci disciplinovane správajú, máme takéto výborné čísla. Preto sme aj treťou najbezpečnejšou krajinou, čo sa týka koronavírusu,“ povedal pre Topky.sk Visolajský.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Podľa neho je dôležité, aby sme v tomto zodpovednom správaní pokračovali aj ďalej a počas sviatkov zostali doma a necestovali nakaziť starých rodičov, ktorí patria k najrizikovejšej skupine obyvateľstva z hľadiska šíriaceho sa koronavírusu. Viac sa s nami o tejto téme odmietol baviť. Premiér Igor Matovič už pár dní rozpráva o tzv.blackoute a dokonca na svojom profile na sociálnej sieti vyzval ľudí, aby hlasovali a rozhodli, čo si o tom myslia.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

A práve to u mnohých vyvolalo rozčarovanie. Bývalá premiérka Iveta Radičová Matovičove rozhodnutie urobiť o tak závažnej téme anketu komentovala na sociálnej sieti slovami: „To nie je prejav priamej demokracie, ale prejav neschopnosti, či obavy prijať rozhodnutie.“ Proti tzv. blackoutu je aj líder SaS Richard Sulík. Ten povedal, že je proti experimentom, ako zlikvidovať našu ekonomiku. Rovnaký názor má aj podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za Ľudí).

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mediálne sa vyjadrila, že nie je za to, aby štát úplným zastavením krajiny zhoršoval už i tak zlú ekonomickú situáciu a psychický stav ľudí. K obom sa pridal aj bývalý minister financií Ivan Mikloš. Takzvaný blackout podľa premiéra znamená, že by sa znížila mobilita ľudí na minimum, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Fungovali by iba nevyhnutné profesie.