KORONAVÍRUS Ďalšie banky menia stratégiu: Vybavovanie na pobočke vás vyjde drahšie

Cenník svojich služieb v týchto dňoch upravujú Slovenská sporiteľňa (SLSP) a Tatra Banka. Tieto nové ceny sa však týkajú operácií s hotovosťou, ktorá je u niektorých Slovákov stále populárnym nástrojom. Banky prichádzajú s novými cenami v záujme motivácie zákazníkov čoraz viac a intenzívnejšie využívať skôr modernejší a bezpečnejší internet banking.

Banky v dnešných dňoch skôr uprednostňujú tento spôsob komunikácie s klientom. Osobné chodenie na pobočky neodporúčajú a priamo na to reagujú. Zvýšili sa tak poplatky za hotovostné i bezhotovostné operácie na týchto pobočkách. Banky upravili zľavy za vedenie bežného účtu. SLSP napríklad od 1. júna zavádza cenu za vedenie účtu 5,9 eur mesačne. Poskytovanie 50-percentnej zľavy už ale bude minulosťou.

SLSP zdvihla asi o 30 percent poplatky za manipuláciu s hotovosťou. Tá predovšetkým oberá o čas a je pre daného zamestnanca pridlhá a málo efektívna. Zákazníci, ktorí tak prídu s mincami do banky, budú platiť viac.

Chodiť do banky s mincami bude drahšie

V oblastí triedených mincí je to od 51 – 500 mincí za 5 eur, predtým to boli 3 eurá, od 501 - 1000 mincí 15 eur, predtým 10 eur, a nad 1000 mincí 25 eur, predtým 17 eur.

Ak ide o netriedené mince, tak od od 51 – 500 mincí za cenu 10 eur, predtým to bolo 6 eur, od 501 - 1000 mincí 30 eur, predtým 20 eur, a nad 1000 mincí 50 eur, predtým 34 eur.

SLSP tiež zdražie platobné príkazy zadávané priamo na pobočke banky. Kým predtým takýto príkaz klient vykonal za 3 eurá, teraz to bude za 5 eur. Aj týmto štýlom chce banka docieliť častejšie využívanie internet bankingu z domácnosti.

Tatra banka razí podobnú filozofiu

Aj banka si uvedomuje nebezpečenstvo fyzického kontaktu v čase koronavírusu, a preto klientom dáva aj novými podmienkami najavo, že v tejto dobe je skôr výhodnejšie vykonávať operácie online. Napríklad pri doručení výpisu účtu poštou bude stáť 2 eurá bez poštovného. Doteraz to bolo za 50 centov bez poštovného. Týmto chcú klientov preorientovať na elektronické výpisy z účtov.

Pri výbere hotovosti z účtu to bude za 5 eur, kým doteraz to boli 4 eurá. Pri internet bankingu poplatky vypadávajú. Rovnako budú postupovať v Tatra Banke aj pri spracovaní mincí. Pri výbere a vklade nad 50 kusov to bude 5 percent z tejto sumy, ale za minimálne 5 eur. Doteraz to bolo tiež 5 percent zo sumy, no minimálne jedno euro.

Klienti Tatra Banky si tiež priplatia za výber z cudzeho bankomatu. V rámci služby Tatra Personal budú mať tak ako doteraz jeden bezplatný výber z cudzieho bankomatu, za každý ďalší po novom však budú platiť 3 eurá. Teraz to boli 2 eurá.