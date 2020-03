Bezplatnú vlakovú dopravu pre deti, žiakov a študentov dočasne pozastavia 1. apríla

Ilustračné foto

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Bezplatná vnútroštátna vlaková preprava vo vozňoch 2. triedy pre deti do pätnásť rokov veku, žiakov a študentov denného štúdia do 26 rokov veku bude dočasne pozastavená v stredu 1. apríla. Opatrenie má trvať do ukončenia uzatvorenia škôl a školských zariadení. Rozhodla o tom v piatok vláda, keď schválila odporúčanie Ústredného krízového štátu SR a pozastavila platnosť časti príslušného uznesenia vlády o zavedení bezplatnej vlakovej prepravy z novembra 2014.