KORONAVÍRUS Nezamestnanosť na 5 % neudržíme, pripravíme však pomoc, tvrdí Krajniak

BRATISLAVA – Nezamestnanosť na úrovni piatich percent sa novej vláde počas prebiehajúcej celosvetovej krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu pravdepodobne nepodarí udržať. Myslí si to nový minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Uviedol to v pondelok v mimoriadnej diskusnej relácii televízie Markíza.

Situáciu na trhu práce podľa neho vláda nebude riešiť tak, že počká, kým sa z ľudí stanú nezamestnaní a potom im poskytne pomocnú ruku. "Budeme to robiť opačne. Každý zamestnávateľ, ktorý z nariadenia vlády musel uzavrieť svoju prevádzku, alebo z dôvodu tejto krízy ma pokles obratu a má nejaké problémy, dostane pomoc od vlády," vysvetlil.

Spomínaná pomoc má byť podľa Krajniaka vyjadrená percentom zo mzdy na zamestnanca. Minister práce chce takto dosiahnuť to, aby bolo pre zamestnávateľa výhodnejšie udržať pracovné miesto, ako zamestnanca prepustiť. O presnom percentuálnom podiele zo mzdy, ktorý by vláda uhradila zamestnávateľovi, musí ešte kabinet rozhodnúť.

"Myslíme si, že v tejto chvíli by mal každý trochu niesť ten náklad. Zamestnanec nedostane stopercentnú mzdu, keď bude musieť byť doma, ale veľkú časť jeho čistej mzdy mu vieme garantovať. Zamestnávateľ nedostane preplatené všetky náklady práce, ale veľkú časť tých nákladov mu budeme vedieť garantovať," avizoval Krajniak.

Nový minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v diskusii uviedol, že do ubytovacích zariadení typu Gabčíkovo môžu ísť okrem ľudí prichádzajúcich zo zahraničia individuálne aj obyvatelia, ktorí prejavujú znaky ochorenia COVID-19 a nechcú nakaziť členov svojej rodiny. Nemusia pritom mať cestovateľskú anamnézu a do karantény v ubytovacích zariadeniach rezortu vnútra môžu ísť na dobrovoľnej báze. Ubezpečil, že ministerstvo vnútra má aj pre tento prípad zatiaľ dostatočné kapacity.

Celá vláda podľa Krajniaka prosí rizikové skupiny, ale aj všetkých obyvateľov, aby sa snažili nevychádzať z domu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. "Dostali sme informáciu, že cez víkend stúpla obsadenosť vlakov, najmä do turistických destinácií, o 15 %. Najviac to boli práve občania, ktorí sú v dôchodkovom veku a študenti," upozornil s tým, že práve mladí ľudia majú najčastejšie bezpríznakový priebeh ochorenia a sú preto najpravdepodobnejšími nositeľmi a hrozbou pre seniorov.