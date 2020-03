FOTO Tragédia pred Bytčou má jednu mladú obeť: Auto skončilo vo Váhu, desivé detaily nehody

K tragédii došlo po polnoci na ceste druhej triedy v smere od obce Štiavnik. Podľa doposiaľ zistených informácií mal 21-ročný vodič jazdiť na aute zn. Audi a po výjazde z ľavotočivej zákruty v priamom úseku zísť mimo cestu. "Narazil do stĺpa verejného osvetlenia, následne do dopravnej značky, potom prešiel cez kríkový porast. Následne narazil do stromu na brehu koryta rieky Váh a s vozidlom zišiel do rieky. Auto skončilo pod hladinou," uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Dvom mladíkom vo veku 22 a 21 rokov sa z auta podarilo dostať von. "Utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Také šťastie nemal tretí 21-ročný chlapec, ktorý na mieste zahynul. U mŕtveho bola nariadená súdna pitva," doplnila Balogová s tým, že okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Policajti apelujú na účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane a ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách, uviedli.