KORONAVÍRUS Mikas: Najlepšie by bolo, ak by kamionista po príchode zostal v domácej izolácii

Ján Mikas

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Vodiči kamiónov spolu s ich rodinami sú v tejto situácii špecifický prípad a ťažko popísateľný. Uviedol to po rokovaní krízového štábu v stredu hlavný hygienik SR Ján Mikas. Po príchode na Slovensko by podľa neho bolo najlepšie, ak by vodiči, pre ktorých platí výnimka z karantény, zostali v domácej izolácii, prípadne by nemali byť v úzkom kontakte s ďalšími členmi rodiny, mali by používať rúška a dezinfekčné prostriedky. Rodina, ktorá by toto dodržiavala, by podľa neho nemusela byť 14 dní v karanténe.