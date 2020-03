Výkvet toho najhoršieho: Do parlamentu mieri obžalovaný Kotleba, bitkár aj hovorca

BANSKÁ BYSTRICA - Extrémistická strana Mariana Kotlebu ĽSNS neostala svojej povesti nič dlžná. V tohtoročných parlamentných voľbách získali dosť percent na to, aby sa dostali do parlamentu. Ich poslanci sú však skutočný výkvet odsúdených, súdených aj násilníkov.

Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko skončila v parlamentných voľbách až štvrtá. Aj to je však väčší úspech, ako by si mnohí želali. Keďže však Smer vo vládnej koalícii nebude, ani ĽSNS nemá šancu dostať sa do nej. No poslanci, ktorým ľudia odovzdali svoj hlas, sú skutočný výkvet.

Je medzi nimi Marian Kotleba, ktorý je v súčasnosti obžalovaný z extrémizmu. Môžu za to šeky v hodnote 1488 eur, ktoré Kotleba rozdával. Hlavné pojednávanie s ním bude pokračovať tento týždeň. Do parlamentu sa dostal aj už odsúdený kotlebovec Milan Mazurek. Toho uznal Najvyšší súd vinným za rasistické reči o Rómoch v rádiu Frontinus. Poslanecké lavice tak musel opustiť. Kotlebovci mali na kandidátke aj Danicu Mikovčákovú, ktorá má za sebou poriadne pikantnú minulosť. Tá sa ale podľa najnovších informácií svojho poslaneckého mandátu vzdala.

ĽSNS nazýva homosexuálov "buzerantmi" a veľmi aktívnym bojovníkom proti nim bol práve Mikovčákovej manžel. Aké však bolo prekvapenie, keď sa objavili niekoľko rokov staré inzeráty, kde práve táto naoko vzorná kresťanská rodina hľadá ženy a chlapov na sexuálne radovánky. Znovuzvoleným poslancom je aj Stanislav Mizík, ktorý bol obžalovaný za nenávistný status na Facebooku. Mizík sa obhajoval tým, že status nepísal on, pretože nevie robiť s počítačom.

Ondrej Ďurica

S 22480 preferenčnými hlasmi sa do parlamentu prekrúžkoval aj neonacistický spevák a hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica, ktorý hrával v kapele Biely odpor. Ďalším výkvetom je Andrej Medvecký, ktorý bol dvakrát odsúdený. Raz za to, že napadol a dobil cudzinca a druhýkrát šoféroval opitý. Okrem toho sa do parlamentu dostal aj Kotlebov brat Marek, ktorému súd uložil peňažný trest za rozširovanie extrémistických materiálov vo svojom obchode.