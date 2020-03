VOĽBY 2020 Slovenské voľby témou dňa: Reakcie politikých osobností, Babiš gratuluje Matovičovi

BRATISLAVA - Slová uznania, poďakovania voličom či dokonca ohlasy zo zahraničia - to sú všetko veci, ktoré prirodzene patria k ukončeniu volebných ošiaľov a všetká pozornosť sa teraz upiera na zostavovanie novej vlády. To, ako mnohí politickí rivali či iné osobnosti prijali výsledok volieb z tohto víkendu si môžete pozrieť v tomto jednotnom článku.

Uznanie od Babiša

Medzi prvých gratulantov sa zaradil český premiér Andrej Babiš. "Skvelá kampaň, vďaka ktorej si dokázal Igor Matovič získať obrovskú dôveru ľudí," hodnotí český predseda vlády.

Poliačik si sype popol na hlavu

Nezostali sme len pri víťazných fanfárach. Na druhom konci neslávne skončilo PS/Spolu, ktorému sa ako koalícii nepodarilo pokoriť 7-percentnú hranicu a nedostali sa tak do parlamentu. "Je mi to ľúto. Mrzia ma chyby, ktoré k tomu viedli, hlavne moje vlastné," píše Martin Poliačik z Progresívneho Slovenska, ktorý možno nepriamo narážal aj na nelichotivé fotografie z nočného parlamentu.

Daniel Lipšic tiež zablahoželal Matovičovi

Slovo uznania si nenechal újsť ani Daniel Lipšic, ktorý je momentálne skôr hlavnou postavou známou zo súdov s Marianom Kočnerom. "Igora poznám niekoľko rokov nielen ako bývalého kolegu poslanca, ale poznám ho aj ako jeho advokát. Zažil som ho nielen v parlamente, ale aj na povale jeho rodinného domu počas akcie NAKA pred štyrmi rokmi. Zažil som ho na dlhých výsluchoch pred vyšetrovateľmi. Zažil som ho, keď mi telefonoval, že dostal vyhrážku smerujúcu k jeho fyzickej likvidácii," spomína Lipšic.

Lipšic tiež ťažšie znášal prehru KDH, kde kedysi pôsobil, či spomínanej PS/Spolu "Je mi ľúto, že do parlamentu tesne neprešlo KDH a PS/SPOLU. Hľadať chybu v iných, a nie v sebe, by však nebolo chlapské ani poctivé. Chcel by som aktivistov a priaznivcov týchto hnutí požiadať, aby dali novej vláde šancu. Napriek dnešnému sklamaniu a pocitu horkosti. Nadhľad svedčí víťazom, ale aj porazeným," uzavrel Lipšic na sociálnej sieti.

Dostál oslavuje koniec Fica

"Éra Roberta Fica a jeho Smeru sa končí. Fašisti nezískajú podiel na vláde," verí v prvých riadkoch statusu predseda OKS a člen klubu SaS Ondrej Dostál, ktorý zároveň ďakoval voličom.

Dostál tiež priznáva, že je prirpavený sa podieľať na zmene a byť súčasťou vlády. "Som pripravený obhajovať aj v novom parlamente princípy liberálnej demokracie, ľudských a menšinových práv," uviedol.

Poslanci OĽaNO na sociálnej sieti symbolicky poďakovali za prejavenú dôveru.

Ivan Mikloš a zmiešané pocity

Svoje povedal aj bývalý minister financií Ivan Mikloš. "Dnešné ráno bolo pre mnohých z nás šokom, najmä čo sa týka volebného výsledku PS/Spolu," priznáva Mikloš.

"Takto asi vyzerajú zmiešané pocity, na jednej strane radosť z výprasku, aký dostal zaslúžene Fico a jeho Smer, na druhej strane smútok z vypadnutia dobrých a slušných strán a k tomu ešte nádej, ale aj neistota a obavy z toho, kam nás vláda pod vedením Matoviča zavedie," zveril sa Mikloš.

Ďalší smútok nad PS/Spolu a KDH

Branislav Gröhling z SaS sa teší, že prichádza zmena. "Zároveň sa priznám, že ma mrzí, že PS/Spolu a KDH to nedali," dodal tímlíder pre školstvo.

Prvá dáma SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová sa rovnako poďakovala voličom.

Mistrík kritizuje PS/Spolu aj médiá

Už ostrejšiu reakciu poskytol niekdajší kandidát na prezidenta a vedec Robert Mistrík. Ten zagratuloval Matovičovi a OĽaNO ako takému. Vzápätí sa ale pustil do trubanovcov. "Veľmi ma mrzí, že koalícia PS/Spolu sa nedostala do parlamentu. Príčin toho je mnoho, ale budem úprimný, strany sú predovšetkým vnímané cez lídrov a Michal Truban zlyhal na plnej čiare, prepáč Michal," píše Mistrík.

Mistrík neopomenul ani vplyv médií. "Tieto voľby aj ukázali, že tradičné médiá upadajú nielen ekonomicky, ale výrazne upadá aj ich vplyv. Sú nenahraditeľné pre demokraciu, investigatívnu, pre odhaľovanie korupcie a pre bežné informovanie o dianí doma i vo svete. Mediálny boj o voliča sa ale presúva inam. Keď sa tak pozrieme na prvých 5 zo 6 strán, ktoré sa dostali do parlamentu, keď si tak spomeniem, ako mnohé médiá išli po víťaznej strane, keď si tak uvedomím, akú medvediu službu urobili PS-Spolu niektoré periodiká, mám pocit, že politici si nemusia robiť ťažkú hlavu z toho, čo o nich píšu alebo hovoria takzvané mienkotvorné médiá. Tento nedobrý trend obnáša veľa rizík, ale vývoj nezastavíš," myslí si kriticky Mistrík.

Štvorročná dovolenka

Poďakoval sa aj daňový expert PS/Spolu a bývalý SaSkár Jozef Mihál. "Rozhodli ste, že minimálne na 4 roky si dám od politiky pauzu," skonštatoval.

Trnavský župan Jozef Viskupič v odkaze na výsledok PS/Spolu poslal v statuse len niekoľko prekvapujúcich emótikonov spolu s približnym výsledkom koalície.