Tohtoročná zima zrejme prepíše históriu: FOTO Meteorológ už vie, čo príde v marci, na jar sa netešte!

Zima len v kalendári

Od decembra až do februára prevládalo teplé západné prúdenie. Podľa meteorológa sa nad Atlantickým oceánom vytvárali hlboké a rozsiahle tlakové níže, ktorých postup smerom na východ bol často sprevádzaný veľmi silným vetrom. „V priebehu zimy sa nevyskytlo žiadne výraznejšie ochladenie, v nížinách takmer vôbec nesnežilo a snehová pokrývka sa trvalejšie vyskytovala len vo vyšších horských polohách,“ skonštatoval.

Február bude zrejme teplejší ako priemerná marcová teplota

Aj preto sa tohtoročná zima pravdepodobne skončí asi ako prvá až tretia najteplejšia v histórii meteorologických pozorovaní. „Najteplejšiu zimu sme u nás mali v roku 2007 (obr. 1). Na základe prognostických modelov sa žiadne výrazné ochladenie do konca februára neočakáva. Február sa pravdepodobne skončí s priemernou mesačnou teplotou okolo 6 °C, teda bude teplejší ako je priemerná marcová teplota,“ avizoval Matejovič.

Obr. 1 Odchýlky od priemernej teploty zím v Bratislave od roku 1775 a odhad priemernej teploty tejto zimy. Zdroj: P. M.

Odborník súčasne nevylučuje, že pôjde o najteplejší február v histórii meteorologických pozorovaní na našom území. „Bude to teda ďalší teplotný extrém, ktorý bude nasledovať po januári, ktorý bol pre zmenu najteplejším januárom v rámci globálnej teploty na našej Zemi (obr. 2),“ dodal.

Obr. 2 Odchýlky od priemernej teploty v januári 2020 na Zemi podľa NASA. Zdroj: P. M.

Ako bude v marci?

Marec by mal byť podľa dlhodobých prognóz teplotne nadnormálny (obr. 3). „Môže sa stať, že ak sa v marci nevyskytnú výdatnejšie zrážky, môžeme byť v priebehu jari konfrontovaní so suchom. Na horách totiž chýba sneh, alebo je ho len málo, a to môže spôsobiť, že vlahy bude málo, pretože sneh je okrem iného zásobárňou vody,“ uzavrel.

Obr. 3 Dlhodobá prognóza teploty na marec podľa európskeho predpovedného modelu (ECMWF). Zdroj: P. M.

Na jar môžu udrieť mrazy

Napriek mimoriadne teplej zime sa v priebehu jari nedajú vylúčiť epizodické vpády studeného, pôvodom arktického vzduchu. „Vo vysokých zemepisných šírkach, najmä v oblasti Arktídy, je naakumulovaný studený vzduch a ak sa vytvoria vhodné cirkulačné podmienky, môže preniknúť aj k nám,“ povedal meteorológ.

Vpády studeného vzduchu sa vyskytujú aj počas teplej jari. „Nebezpečné potom môžu byť mrazy v prípade, že po teplej zime rýchlo nastúpi vegetačné obdobie, v takom prípade môže mráz spáliť kvitnúce ovocné stromy,“ uviedol Matejovič.