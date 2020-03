VOĽBY 2020 Volebná noc v strane MOST-HÍD: Obrovské sklamanie, Bugár končí, ale vraj sa nikde nestratí

BRATISLAVA - Ani najväčší pesimista by v prognózach nerátal s takým prepadom hlasov. Odhadovali, že budú mať päť alebo mierne pod päť percent. V polovičke zratúvania hlasov mali tri a pol! Bývalá silná strana sa nedostala do parlamentu. Ako túto fatálnu prehru zvládol bývalý líder Béla Bugár i nový líder Árpád Érsek?

Vo voľbách v roku 2016 mala strana 6,5 %

Ani výmena jednotky kandidátky nepomohla

Strana je pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu

Členovia strany netaja obrovské sklamanie

Výsledok volieb znamená, že Béla Bugár po 30 rokoch končí vo vrcholovej politike

​ ONLINE Z VOLEBNEJ CENTRÁLY MOST - HÍD

2:46 Béla Bugár vo svojom vyhlásení označil volebné výsledky Mostu-Híd za veľmi zlé. Neočakáva, že bude možná nejaká mimoriadne dobrá spolupráca so stranou Oľano, ako o tom svedčí nedávna minulosť. Spomenul tiež veľmi špinavú kampaň inej, Mostu-Híd blízkej strany pred voľbami, ktorá pomohla k zlému výsledku. Prvý raz za tridsať rokov nebudú mať národnostné menšiny zastúpenie v parlamente. Béla Bugár potvrdil, že odstúpi z funkcie predsedu strany, ale bude s ňou naďalej spolupracovať. "Nikdy som sa nestratil," povedal na záver, "ani tu sa nestratím." Po takom katastrofálnu výsledku by podľa neho malo odstúpiť celé vedenie strany.

Zdroj: lun

2:00 Po sčítaní hlasov zo 47 percent okrskov mal Most-Híd podporu 2,35 percenta. Konkurenčná Maďarská komunitná spolupatričnosť na čele s Gyulom Bárdosom mala priebežne 4,56 percenta.

1:45 Voliči v južných okresoch Slovenska boli možno nerozhodní a volili hnutie OĽaNO, vyhlásil volebný líder strany Most-Híd Árpád Érsek v reakcii na predbežné výsledky volieb. Vôľu voličov akceptuje, no je to podľa neho pre stranu sklamanie. "Očakávali sme viac, pretože aj v tejto vláde sme dokázali dosť veľa, čo sa týka južných okresov," dodal Érsek s tým, že pre Most-Híd bude veľmi ťažké mieriť na päť percent. "Táto eufória zobrala so sebou maďarských voličov," reagoval pred novinármi. Voliči budú podľa neho musieť zistiť, čo bude schopná pre južné regióny urobiť nasledujúca vláda.

1:20 Érsek si podľa svojich slov nevie vysvetliť, prečo sa Most-Híd predbežne ocitol na nižších priečkach ako Maďarská komunitná spolupatričnosť. Predpokladá, že obe strany skončia s podobnými výsledkami. Otázka podľa neho je, či by mali silu získať sedem percent, ak by sa Most-Híd s Maďarskou komunitnou spolupatričnosťou spojil do koalície.

1:10 Predseda strany Béla Bugár sa pred novinárov podľa hovorkyne Kláry Magdeme postaví, až keď bude sčítaná väčšina výsledkov.

1:00 Po zrátaní 12 percent hlasovacích lístkov má Most - Híd 3,53 percenta, ale to je stále málo. Je čo vysvetľovať...

Zdroj: lun

00:10 Za predbežným nepriaznivým výsledkom Mosta-Híd vidí predstaviteľ strany László Sólymos to, že strana bola súčasťou vládnej koalície. "Zatiaľ to nevyzerá dobre, uvidíme," reagoval na výsledky exit pollu. "Bolo to vidno už rok, že sa schyľuje k výsledkom, aké sú teraz. Ale uvidíme, ako sa to vyvŕbi na konci, aké budú reálne rozdiely." Maďarská komunitná spolupatričnosť má podľa výsledkov exit pollu vyššie percentá ako Most-Híd. Zdroj: Topky/Ján Zemiar 23:59 Predpokladaná vysoká účasť v parlamentných voľbách pravdepodobne ublíži výsledku vládneho Mosta-Híd. Zhoduje sa na tom volebný líder Árpád Érsek, ako aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Šéf strany dodal, že bez ohľadu na výsledok bude hneď po volebnej noci volať predsedovi SMK Józsefovi Menyhártovi, "aby rozmýšľali nad tým, ako ďalej".

23:40 Béla Bugár nechcel komentovať výsledky exit pollu agentúry Focus, podľa ktorého Most-Híd dosiahol 2,8 percent. Líder OĽaNO Igor Matovič bude mať podľa Bugára obrovskú zodpovednosť. Zdroj: SITA/Martin Medňanský

"Povedal som, že prvý určite bude Matovič, bude mať obrovskú zodpovednosť zložiť stabilnú vládu a splniť to, čo sľúbil. My sme splnili to, čo sme sľúbili," uviedol. "Silný je ten, ktorý, aj keď padne, vie sa postaviť a my sme to dokázali ikskrát," povedal. "A ešte sme nepadli," skonštatoval. Komentovať výsledky Mosta-Híd chce až vtedy, keď budú známe oficiálne výsledky. Zdroj: lun

23:30 Pred novinárov predstúpil Ábel Ravasz, podpredseda strany Most-Híd a vyjadril sklamanie nad nízkym počtom hlasov, ktoré dostala strana Most-Híd. Treba však počkať až na záverečné čísla. Poďakoval sa každému občanovi Slovenskej republiky, ktorý šiel dnes voliť. Otázka je, či naozaj prvý raz po dekádach nebudú mať národnostné menšiny zastúpenie v parlamente.

23:00 Väčšina médií v tejto chvíli prináša prvé exit polly. Výsledky v centrále strany Most-Híd prekvapujú aj najväčších pesimistov.

Oľano, Nova, KÚ, Zmena Zdola 25,8

Smer - Sociálna demokracia 14,9

Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu 9,7

SaS 8,3

Za ľudí 7,8

Sme rodina 7,5

ĽSNS 6,5

Strana Most-Híd by podľa prvých exit pollov získala len 2,8 percenta, čo ju definitívne vyradilo z možností dostať sa do parlamentu. Nenaplnilo sa teda ani Ficovo želanie Bugárovi, 2,99 percenta.

22:30 Do miestnosti pre novinárov vošiel minister Árpád Érsek a žoviálne sa opýtal: "Ako je tu ticho - čo sa deje?" Hneď zas odišiel, lebo väčšina členov vedenia strany je v prízemných priestoroch centrály v pizzerii, kde spolu s niekoľkými zahraničnými novinármi čaká na predbežné výsledky volieb. Zdroj: lun 22:00 Do centrály dorazil Árpád Érsek a hneď po ňom Béla Bugár s manželkou. Zmizli však v kanceláriách vedenia strany, pred novinárov predstúpia neskôr.

20:30 V centrále strany Most-Híd na počudovanie nevládne ponurá nálada v tušení pádu. Domáci medzi sebou vtipkujú, kým čakajú na príchod lídrov, kameramani z televízií s úškrnmi naťahujú káble. Akoby sa tu nekončila jedna éra výraznej politickej osobnosti.

20:00 Parlamentná strana Most-Híd strávi volebnú noc v centrále na Trnavskej ulici v Bratislave. Jej centrála je v pozornosti médií najmä pre veľmi nízke šance dostať sa do parlamentu. Podľa avizovaných informácií sa má nočná dráma začať o 21.30. Á. Érsek doviedol do centrály aj rómsku muziku Zdroj: lun

19:59 "Pre nás už voľby nie sú novinkou, my už to máme viackrát za sebou," povedal mnohovýznamne bezprostredne po vložení svojho hlasu do urny volebný líder strany Árpád Érsek.

19:58 Podpredseda NR SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár odovzdal svoj voličský hlas v Šamoríne. Spolu s ním už odvolil aj minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek, ktorý je lídrom kandidátky. Béla Bugár pôsobil unavene, ale optimistický úsmev mu z tváre neschádzal. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

19:56 Robert Fico poprial Mostu-Híd vo voľbách iba 2,99 percenta. Bugár sa nevzdáva. Na videu na svojom FB profile však vyslovuje obavy o osud maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku a žiada spoluobčanov, aby prišli k urnám a volili tú správnu stranu.

19:50 Árpád Érsek sa nedávno vyjadril, že Mostu-Híd chýba len pol kroka na to, aby v nadchádzajúcich parlamentných voľbách postúpil do Národnej rady (NR) SR, je však dôležité, aby sa menšinoví voliči na hlasovaní zúčastnili a svoje hlasy nenechali prepadnúť.

