OĽaNO hovorí o cenzúre: VIDEO Nechceli nám zverejniť inzerciu! Vydavateľstvo sa bráni

BRATISLAVA - Vydavateľstvo News and Media Holding zasahuje do volieb, keď cenzuruje inzeráty hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na dnešnom tlačovom brífingu to uviedol líder hnutia Igor Matovič.

Podľa jeho slov malo záujem OĽaNO inzerovať v médiách, ktoré z časti vlastní aj finančná skupina Penta, no vydavateľstvo chcelo inzerciu upravovať. Matovič sa domnieva, že ide o ovplyvňovanie parlamentných volieb, ktoré budú na Slovensku ďalšiu sobotu, 29. februára.

Zásah do priebehu volieb

„Prišla nám odpoveď, v ktorej sa uvádza, že inzerát môže byť uverejnený, iba ak nebude obsahovať prieskum verejnej mienky a bude vymazaný tretí odsek. V ňom sa spomína, že nám vládnu ľudia, ktorí vydali kľúčové inštitúcie štátu do rúk mafie a dovolili vytunelovať zo zdravotníctva 400 miliónov eur, ktoré boli určené na liečenie ľudí. To je jasný zásah do priebehu volieb,“ uviedol Matovič.

Hnutie v reakcii stiahne inzerciu zo všetkých titulov, ktoré vydáva vydavateľstvo News and Media Holding. Zástupcovia vydavateľstva odmietajú tvrdenia Matoviča.

Inzerát nespĺňal kritériá

Podľa stanoviska inzerát nespĺňal stanovené kritériá. „Uvedená inzercia nespĺňala podmienky, ktoré by boli v súlade s obchodnou politikou vydavateľstva a zadávateľa sme na to upozornili. Vzhľadom na to, že odmietol odstrániť časť inzerátu, ktoré boli v rozpore s obchodnými podmienkami vydavateľstva, tak sme ho nemohli zverejniť. Inzerát nesmie obsahovať hrubo zavádzajúce a lživé tvrdenia,“ uviedlo vydavateľstvo v stanovisku.

