Dnes bude na Slovensku prevažne polooblačno, najvyššia teplota 6 až 11 stupňov

Dodáva, že od západu sa očakáva pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami, najmä v západnej polovici, dážď alebo prehánky, od cca 800 m sneženie. Najvyššia denná teplota bude 6 až 11 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 4 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 m okolo -3 stupne.

Meteorológovia tiež predpovedajú slabý, postupne na západe a severe miestami juhozápadný až západný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v lokálne v nárazoch okolo 14 m/s (50 km/h). Predpokladané množstvo zrážok bude v rozsahu do 3 mm / od cca 1 000 m do 3 cm snehu.

Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Na svojej internetovej stránke o tom informuje Slovenská správa ciest. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach Slovenska miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu s hrúbkou 1- 3 cm.

Na ceste II/529 Vrchslatina - Brezno, II/ 584 Srdiečko - Bystrá a na cestách III. triedy v obvode Stakčín je zľadovatený sneh do hrúbky 1 cm. Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na HP Vrchslatina je miestami utlačený sneh do hrúbky 1 cm.

Vo všetkých pohoriach platí momentálne v stredných polohách mierne lavínové nebezpečenstvo

Vo všetkých pohoriach platí momentálne v stredných polohách mierne lavínové nebezpečenstvo, teda 2. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Na svojej internetovej stránke o tom informuje Horská záchranná služba (HZS). V dôsledku ochladenia sneh podľa HZS vo vyšších polohách stvrdol, preto sa lavínové nebezpečenstvo, znížilo na malé, teda 1. stupeň. Vplyvom výrazného včerajšieho oteplenia a následného zamrznutia sa snehová pokrývka stabilizovala.

Nebezpečné sú terény do 1 500 m n.m, kde sa ešte neochladilo ani počas noci a sneh je tu naďalej mokrý až kašovitý, ide predovšetkým o typické jarné lavínové dráhy ako aj úzke žľaby s veľkou zbernou plochou snehu v stredných polohách (1 400-1 500 m n.m.). V priebehu dňa sa môžu vyskytnúť prehánky vo forme dažďa až do 1 500 m n.m., ktoré stabilitu snehovej pokrývky ešte znížia. Uvoľnenie lavín človekom je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, a to obzvlášť na strmých svahoch (viac ako 30°C). Tendencia lavínového nebezpečenstva je podľa horských záchranárov počas dňa zotrvalá.

Dnes ráno bolo vo väčšine horských oblastí zamračená počasie, v najvyšších polohách sa ochladilo. Teploty dosahovali v najvyšších polohách hôr nad 2500 m n.m. -9°C, v stredných polohách dosahovali teploty -1°C. Na hrebeňoch fúkal veľmi silný západný až severozápadný vietor so silou do 20 m/s (75 km/h), v nárazoch do 28 m/s (101 km/h). Povrch snehu z poslednej periódy sneženia má rôzny charakter. V najvyšších polohách sa vytvorila vplyvom striedania teplôt kôra, prípadne ľadová vrstva, v stredných polohách je vplyvom vysokých teplôt kašovitý a mokrý. V priebehu dňa očakávame postupné ochladzovanie a tvrdnutie snehu aj v nižších polohách.