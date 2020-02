Jeden z posledných PRIESKUMOV pred voľbami je vonku! Prináša poriadne prekvapenia

Prieskum agentúry Focus bol realizovaný v dňoch 6. až 12. februára na objednávku koalície PS/SPOLU. Voľby by stále vyhral Smer, no so ziskom 17 percent ide o zatiaľ najnižší výsledok, aký v prieskume zaznamenali a potvrdil sa tak ich klesajúci trend. Na druhe miesto sa vyšvihol Igor Matovič so svojím hnutím OĽaNO a stal sa lídrom opozície.

Lídrom opozície je Matovič

Matovič tak potvrdil druhé miesto a získal by až 25 mandátov. Na treťom mieste je ĽSNS so ziskom niečo vyše 12 percent. Koalícia PS/SPOLU predbehla stranu Za ľudí a volilo by ju 9,3 percenta opýtaných. Kiskova strana získala o necelé percento menej. Hnutie Sme rodina si drží preferencie stabilne okolo ôsmich percent.

Najväčším prekvapením je SNS

Nad hranicou zvoliteľnosti skončili strany SaS a KDH. Naopak najväčším prekvapením je strana SNS, ktorá prvýkrát skončila pod hranicou zvoliteľnosti a volilo by ich 4,4 percenta ľudí. Strana Most-Híd a Dobrá voľba Tomáša Druckera získali okolo štyroch percent.

Z preferencií dlhodobo vyplýva, že súčasná koalícia by vládu nezostavila. Opozičné strany OĽaNO, PS/SPOLU, SaS, Za ľudí a KDH by bez hnutia Borisa Kollára získali 79 mandátov, čo by stačilo na zostavenie vlády. Hnutie Sme rodina by získalo 15 mandátov.