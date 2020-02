Chcete vedieť, aký bude váš dôchodok? Vypočítajte si ho vďaka novej kalkulačke radšej už teraz

BRATISLAVA - Uvažovali ste niekedy nad tým, koľko peňazí budete dostávať na dôchodku? Ak nie, verte, že by ste to rozhodne nemali podceniť. Podľa vyjadrení expertov totiž budúcnosť nevyzerá veľmi ružovo. Zrejme budeme radi, ak si budeme môcť dovoliť aspoň to čo dnešní dôchodcovia.

Kým v roku 2010 bol na Slovensku priemerný dôchodok 352 eur, dnes je to 477 eur. Ak by sme to prerátali na dni, tak by vám na každý deň vychádzala suma zhruba 16 eur. Z nej by ste si mali zaplatiť nájom, energie a všetky ďalšie výdavky. A aká bude situácia, keď pôjdete do dôchodku vy? Môžete to zistiť celkom jednoducho – a je jedno, či sa chystáte do penzie o 10, 20 alebo 40 rokov.

Ako si vypočítam dôchodok?

Nehľadajte za tým žiadnu zložitú matematiku, vypočíta ho za vás nová dôchodková kalkulačka , ktorú pripravili odborníci z Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Tatra bankou. Stačí zadať tri vstupné údaje, a to vek, dosiahnuté vzdelanie a váš hrubý mesačný príjem. Okrem toho sa dá do výpočtu zahrnúť aj sporenie v II. a III. pilieri. Na základe týchto údajov môžete zistiť odhad svojho mesačného dôchodku vo veku 64 rokov.

Prehľad mesačných výdavkov súčasného dôchodcu

Ak nemáte žiadnu predstavu o bežných výdavkoch slovenského dôchodcu, priblížime vám údaje Štatistického úradu SR z roku 2018. Suma, ktorú priemerný dôchodca mesačne minie, sa pohybuje na úrovni 346 eur, pričom na jedlo penzisti minú za mesiac v priemere 91 eur, teda približne 3 eurá denne.

Viete si predstaviť, že by vám mesačne zostala na účte takáto suma a museli by ste z nej vyžiť? „To by bolo pre mňa dosť nepríjemné. Veľmi rada cestujem a rozhodne sa toho nemienim vzdať ani v budúcnosti, práve naopak. Veď odchodom do dôchodku sa život nekončí. No ak zoberiem do úvahy, z čoho musia mnohí dôchodcovia na Slovensku žiť, chápem, že si nemôžu veľmi vyskakovať,“ otvorene priznala Alexandra (34).

Predpoveď nie je príliš optimistická

Povedať presnú sumu je veľmi ťažké, no s vysokou pravdepodobnosťou budú dôchodky z 1. piliera o pár rokov ešte nižšie ako v súčasnosti. Mnohí odborníci sa zhodujú na tom, že základná suma dôchodku bude síce vyššia, ale zvyšovaniu priemernej mzdy nebude stíhať. Na Slovensku totiž bude oveľa viac dôchodcov ako dnes a štát bude mať problém sa o nich postarať.

„Veľmi rád by som na dôchodku dostával také peniaze, ako zarábam aj v súčasnosti. Vôbec však neviem, či je to reálne a čo by som mal pre to urobiť. V každom prípade by som sa nechcel obmedzovať a živoriť,“ povedal Miroslav (27).

Riešením môže byť III. pilier

Zdá sa teda, že ak sa chcete vyhnúť zníženiu kvality svojho života, musíte sa spoľahnúť hlavne na vlastné sily. To znamená, že ešte v produktívnom veku by ste mali začať so sporením. Najviac preferovanou formou Slovákov pri sporení je III. pilier , na lepší dôchodok v ňom sporí viac ako 800 000 ľudí. Dobrovoľne si v ňom môže sporiť každý od veku 18 rokov a je určený tak zamestnancom, ako aj živnostníkom. Práve pre živnostníkov je obzvlášť dôležité riešiť prepad príjmu pri odchode do dôchodku.

Každý sporiteľ si peniaze šetrí na vlastnom účte, úspory sú predmetom dedenia a výška budúceho dôchodku vyplácaného z III. piliera bude závisieť od zaslaných príspevkov zamestnanca, prípadne aj zamestnávateľa, ak ponúka benefit príspevku na doplnkové sporenie. Okrem toho sa vaše peniaze zhodnocujú a vy si tak môžete výrazne zvýšiť svoj budúci dôchodok. Každoročne si navyše môžete odpočítať zo základu dane sumu až do výšky 180 eur a ušetriť tak aj na dani z príjmu.

