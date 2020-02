Líder SaS Richard Sulík bol ONLINE: Zaskočila ho otázka na telo, diaľnice sú naša priorita!

Online rozhovor

14:08 - otázka od: Miroslav Fitoš Čo si myslíte o aktuálnej politike Igora Matoviča? Prosím priamo - SaS patrí k najsilnejším spojencom OĽANO a ak zaznie silný apel od vás - možno to s nimi pohne. Dobrý deň prajem všetkým čitateľom topky.sk :-) Nepovažujem za správne si klásť ultimatívne podmienky predtým, ako vyjednávanie vôbec začalo.

14:09 - otázka od: Milan Dobrý deň p. Sulík, Som volič ĽSNS ale keby som si mal vybrať liberálnu stranu tak jedine SaS. To ma teší. Dovoľe mi povedať, že my nie sme liberálna strana západoeurópskeho typu - to sú socialisti. My sme skutoční bojovníci za slobodu jednotlivca a som presvedčený, že na to si potrpíte aj vy.

14:10 - otázka od: Jakub SAS OLANO Za ludi ani jedneho z vas zo strany nebolo doteraz pocut v EU prijat alebo pomoct ludom niejakym navrhom do EU .. Ako si myslite ze vasa strana bude prospešna pre slovensko ked prijimate zakony a v programe mate len zakomy ktore ludom budu viac skodit .. napriklad vlaky.. dan zvysovat a tak dalej by som pokracoval.. Sme zásadne proti zvyšovaní daní. V našom programe je vyše 1100 konkrétnych a reálnych riešení a tie budeme presadzovať.

14:11 - otázka od: Miroslav Frey Načo sa akože slušny čestny politik stretaval s Kočnerom? Pravdu som doteraz nepočul . pravda je taká, že Kočner ma namotal, nahral si ma a potom to zverejnil. Nemal som tam loziť, bola to chyba, za ktorú som sa mnohokrát ospravedlnil, robím tak aj teraz. Podstatné však je, že Kočner nemal zo m§a žiaden osoh.

14:12 - otázka od: Peter Dobrý deň. Mam na vas otázku ohľadom zákonníka práce. Ak sa vám podarí byť vo vláde plánujete ho nejak upravovať. Ďakujem. Radi by sme zákonník práce zjednodušili a tým zvýšili slobodu rozhodovania zamestnancov.

14:14 - otázka od: Marianna Čišovska Chcela by som sa vás spýtať ako ste prišli ku týmto majetkom a miliónom keď ja si svojím manželom pracujem celý život poctivo...nikdy sme neboli nezamestnaní keď moje deti študujú na vysokej škole musím si zobrať úver aby som to finančne zvládla oni si musia ešte ísť brigádovať aby mali na prilepšenie...keď som chorá nemôžem ísť na PN lebo na vyplate už nemám nárok na prémie takže dovolenku vyberám nie na oddych ale na chorobu...a na dovolenke sme ešte ako rodina sme nikde neboli lebo sme nato nemali financie lebo furt treba deťom alebo okolo domu rodinne prídavky mi nepostacia deťom na cestovné do školy do nad vlaky nechodia...tak čakám od vás radu ako prísť ku tým miliónom...ďakujem veľmi pekne. Začal som podnikať začiatkom r.1991, kedy som založil firmu FaxCopy. Postupne sa táto firma rozrástla až na 250 zamestnancov, 40 pobočiek po Slovensku a 500mil korún obratu. Všetky peniaze som si poctivo zarobil a riadne zdanil. V r.2006 som FaxCopy predal. V súčasnosti nie som v žiadnej platenej funkcii.

14:16 - otázka od: Marek Vo volebnom programe máte zrušenie výsluhových dôchodkov pre policajtov. Ste si vedomí toho, čo to bude mať za následok? Už teraz je v PZ podstav, a veľká časť tých, čo zostáva, chce odísť, drží ich tu len to, že musia odslúžiť 25 rokov, inak nebudú mať žiaden dôchodok a môžu ísť spať pod most. Ak zrušíte výsluhové dôchodky, tak už ich tu nič nebude držať a podstavy v PZ budú raz také ako sú teraz. V žiadnom prípade nebudeme rušiť raz priznané výsluhové dôchodky a nebudeme ani rušiť nároky ešte pracujúcich policajtov ani vojakov. Vojakov a policajtov, ktorí ešte len nastúpia do služby, chceme zaradiť do soc.systému, kde sú všetci ostatní zamestnanci a ako kompenzáciu citeľne zvýšiť nástupné platy.

14:17 - otázka od: Tomáš Dobrý deň, pán Sulík, viete si predstaviť spolupracovať aj s inými stranami, ktoré su aktuálne v prieskumoch mimo parlamentu ako napríklad Most-Híd?Sám predsa viete že výsledky prieskumov a volieb môžu byť značne odlišné, ďakujem. Zo spolupráce vylučujeme strany Smer, SNS a ĽSNS, a teda so všetkými ostatnými parlamentnými stranami sme pripravení rokovať o spolupráci. Avšak niektoré strany by sme mali za partnerov radšej ako iné strany. Rozhodnú voliči.

14:18 - otázka od: Erik Podľa prieskumov ste na hrane zvolitelnosti. Vyvodite voči sebe nejaké dôsledky ak sa do parlamentu nedostanete? Napr že už nikdy nebudete zasahovať do politiky. Ak sa SaS nedostane do parlamentu, určite voči sebe vyvodím zodpovednosť.

14:19 - otázka od: Zdeno Pána Sulíka sa chcem opýtať či neuvažoval zrušiť odstupné poslancom NR, primátorom a starostom ktorí neuspejú vo voľbách, však sú volení na dobu určitú, v každom zamestnaní na dobu určitú, je to bez odstupného. Ďakujem. Rozumiem vašej otázke, je to téma, o ktorej sme pripravení diskutovať.

14:20 - otázka od: Laco Máte v teame aspoň niekoho, kto sa rozumie oblasti spravodlivosti (advokát a pod.), lebo som Vás počúval v TA3 k tejto téme a žiadate veci, ktoré tu existujú už mnoho rokov (napr. zverejňovanie rozhodnutí) a potom vyzeráte, že tomu vôbec nerozumiete. Spravodlivosti sa u nás venuje náš tímlíder Alojz Baránik, ktorý je advokátom. Určite som nežiadal zverejňovanie rozhodnutí, lebo viem, že to existuje mnoho rokov. Žiadal som, aby súčasne s rozhodnutím bolo zverejnené aj odôvodnenie rozhodnutia.

14:22 - otázka od: Ľuba Robert Fico opäť straší občanov tisíckami migrantov. Aký je Váš postoj k nelegálnej migrácii? Dokázali by ste odolať nátlaku koaličných partnerov napr. na povinné kvóty? Pri vyjednávaní s možnými koaličnými partnermi budeme postupovať nasledovne: 1. nebudeme mať žiadne kardinálne podmienky, že nejaký bod z nášho programu musí byť aj v PVV. 2. Pri návrhoch ostatných potenciálnych partnerov budeme mať 2 červené čiary: nebudeme súhlasiť s vyššími daňami a nebudeme súhlasiť so žiadnou formou povinných kvót.

14:23 - otázka od: Pavol Pan Sulik neuvažujete o zrušeni komunistickeho prežitku a to vysluhových dôchodkoch ? V našom programe navrhujeme zrušenie výsluhových dôchodkov pre všetkých nastupujúcich policajtov a vojakov a navrhujeme kompenzáciu cez vyššie nástupné platy. Všetky doterajšie výsluhové dôchodky chceme ponechať.

14:24 - otázka od: Marián Pocuch Dobrý deň.. Chcem sa spýtať na ne efektívnu verejnú správu.... Kedysi tam bolo 360 000 ľudí... Teraz údajne 420 000 ľudí... Poznám ľudí, ktorí sa chodía do prace doslovne iba prejsť... Napr. Odbory krízového riadenia sú na všetkých stupňoch štátnej správy... A keď príde ku krízovej situácii vždy zasahujú iba hasiči.... Títo ľudia na úseku OKR iba konštatujú.... Tu musí prísť k masívnemu prepúšťaniu a k novému územnému členeniu SK... Co vy na to.... Pekný deň.... Mate môj hlas aj mojej známej Slovenky. co žije v meste Falkirk v Škótsku. Pekný deň.. Plne s vami súhlasím. Počet úradníkov neustále rastie a v našom programe máme návrhy, ako zefektívniť štátnu správu. Chcem veriť, že aj ostatní partneri to podporia.

14:25 - otázka od: Lubomir Dobry den p. Sulik, co mate v plane urobit pre fungovanie policie bez priamych pokynov politikov? Aby policia nechranila len konkretne firmy a niektore ucelovo nicila, spolu aj s inymi statnymi organmi. Dakujem Lubomir Slušným a čestným policajtom a vyšetrovateľom treba rozviazať ruky a nezasahovať do ich práce. Podľa nášho názoru by policajný prezident mal síce podliehať ministrovi vnútra, ale rozhodne by nominant nemal byť politik.

14:26 - otázka od: Miroslav Minařík S akým volebným výsledkom Vašej strany budete spokojný - vyjadrené v % , myslíte že sa SNS dostane do parlamentu? Veríme našim voličom, že sa rozhodnú správne a som presvedčený, že v Národnej rade budeme. Nechcem komentovať možné výsledky iných strán.

14:27 - otázka od: Peter jilsky Dobrý deň. Boli by ste za zrušenie 8 samosprávnych krajov, a nahradiť ich na 3 plus BA? A samozrejme zároveň aj za zoštíhlenie štátnej verejnej správy? Druhá otázka: Zmeníte sovietsky model riadenia v polícií? ( horizontálne a zároveň vertikálne riadenie bez možnosti kariérneho rastu s výnimkou : =nomenklaturne kádre, ) Dakujem. Rozhodne sme za zefektívnenie štátne správy a v našom programe nájdete aj konkrétne návrhy. Zároveň sme pripravení vecne a konštruktívne diskutovať o reforme VÚC. Sme za zrušenie sovietskeho systému sovietskeho riadenia polície aj prokuratúry - to konkrétne znamená, že nadriadený prokurátor či policajt nesmie odňať spis svojmu podriadenému.

14:28 - otázka od: Mira Fialová Dobrý deň,p.predseda,ak by ste po voľbách vstupovali do vlády s OLANO a ak by táto strana mala najlepší volebný výsledok z opozičných strán,bol by pre Vás Igor Matovič akceptovateľný premiér? Ďakujem za odpoveď a držím palce vo voľbách. M. Fialová Ako premiéra budem akceptovať nominanta najsilnejšej strany, teda aj Igora Matoviča.

14:28 - otázka od: Dominik Aký máte názor na matovicovu včerajšiu ,,priamu demokraciu" ? Dávať si kardinálne podmienky predtým ako vyjednávania vôbec začali, nepovažujem za rozumné.

14:30 - otázka od: Matúš Hučko Dobrý deň, môj hlas už vďaka voľbe zo zahraničia máte. Mám na Vás teda zopár otázok: Ak sa dostanete do parlamentu, akým konečne úspešným spôsbom zabránite rozmachu extrémizmu na Slovensku, najmä u mladých ľudí? Na aký volebný výsledok si trúfate a myslíte si, že krátko pred voľbami oslovíte možno aj voličov Ps/Spolu, ktorí by sa mohli zachovať ako pri "podpore" Procházkovej Sieťe? Budete konečne presadzovať primárne aj registrované partnerstvá, alebo to bude jedna z prvých tém ktoré sa z programu odsunú na druhú koľaj? Ďakujem a želám veľa úspechov vo voľbách. Pekne ďakujem. Rozmachu extrémizmu zabránime tak, že všetkých gaunerov vlád Roberta Fica postavíme pred spravodlivý súd a po druhé, budeme realizovať naše konkrétne reálne opatrenia na riešenie problematiky rómskych osád.

14:34 - otázka od: Peter Pán Sulík Ste vy a vaša strana za zrušenie minimálnej mzdy za zrušenie zastropovania veku odchodu do dôchodku a jeho neustále navyšovanie? Ďakujem Minimálnu mzdu nechceme rušiť, ale prispôsobiť ju priemernej mzde podľa jednotlivých krajov. Áno, sme za zrušenie stropu odchodu do dôchodku, ale to neznamená, že by dôch.vek rástol. Zvýšil by sa len vtedy, ak by zvýšila aj doba dožitia a samozrejme nie v plnom rozsahu.

14:36 - otázka od: Dlugy Dobrý deň. Prečo nemáme poriadny zákonom o preukazovaní pôvodu majetku a hmotnú zodpovednosť politikov. Ďakujem. Už 9 rokov máme platný zákon o preukazovaní pôvodu majetku, doteraz však nebol odsúdený nikto. Z toho automaticky vyplýva, že problém nie je v zákonoch, ale v nomináciách. Preto sa budeme snažiť na kľúčové posty (GP, špec.prokurátor, policajný šéf a šéf NAKA) dosadiť čestných a schopných ľudí.

14:37 - otázka od: Fratisek Ak vznikne veľká koalícia ,čo bude vedieť presadiť a vašo programu ,okrem toho , že za 3 mesiace sa rozpadnuté a zatiaľ stihnete všetko zničiť čo je dobré !!!!! Dôležité bude po voľbách urobiť jasné a stabilné dohody a ešte dôležitejšie bude ich dodržiavanie. Potom koalícia bez problémov vydrží celé volebné obdobie.

14:38 - otázka od: Vladimir SIVCO Zdravim.Mam otazku.O akej patovej situacii hovori Smer,ked s Fasistami nepojdu!!! S kym vytvoria patovu situaciu?????????????? Maju volicov za hlupakov??? Samozrejme, že áno. Musia ich mať za oberhlupákov.

14:39 - otázka od: Roman Pán Sulik, chcem sa vás opýtať že ak sa dostanete do vlády ako budete riešiť naše nedostavane diaľnice, všetci tu hovoria o zdravotníctve, školstve, justícii ale o diaľniciach nič Dokončenie D1 je naša najvyššia priorita v oblasti dopravy. Chýbajú ešte 4 úseky - Višňové, Martin Ružomberok, obchvat RK a obchvat Prešova a 3 z nich by sa mohli dokončiť počas našej vlády.

14:40 - otázka od: Peter Izrael Dobrý deň, zaujíma ma ako idete riešiť železnice, pretože ten investičný dlh je neskutočný. Ďakujem za odpoveď. Plne s vami súhlasím. Okamžite vieme spraviť 2 veci: 1. pustiť na naše železnice aj konkurenciu, napr. RegioJet a 2. vlaky zadarmo nahradiť veľkými zľavami, ktoré majú platiť aj na autobusy. Zároveň nám je jasné, že dobehnúť modernizačný dlh je intenzívnej práce a investície na roky rokúce.

14:41 - otázka od: Marek Obranský Prečo sa SaSka viac neangažuje v otázkach LGBT komunity. Jediné, čo som doteraz zaznamenal bol blog vášho kandidáta Michala Hanzalíka, ktorý sa vyjadril za registrované partnerstva. Sme za uzákonenie registrovaných partnerstiev, odjakživa to máme v programe. V týchto voľbách sú však naše priority spravodlivosť, znižovanie byrokracie a boj proti korupcii, lebo to vnímame ako najväčšie problémy Slovenska.

14:42 - otázka od: Patrik Keď ste boli za zvýšenie mzdy poslancov na 5000 eur vaša poslankyňa Cigániková hovorila aj o sume 10 000 eur, boli by ste za túto sumu alebo aj vyššiu? Nie, rozhodne nie som za také zvýšenie a ani nemám vedomosť, že by to Jana Cigániková povedala. Nevidím dôvod meniť existujúci systém.

14:44 - otázka od: Jaro Ako by ste sa zachovali ak by najsilnejsi demokraticky opozicny subjekt bolo Olano. Vedeli by ste si predstavit vladu s premierom Matovicom? Preco jedine Olano odkryva spinave ksefty nasich ludi a ostatni sa pridaju az ked z medii vidia , ze by im to mohlo priniest hlasy. Aj SaS odhalila mnoho korupčných káuz, napr.kauzy Deloitte na min.pôdohospodárstva. To, čo robia kolegovia z Oľano, je pre fungovanie štátu veľmi dôležité, avšak na riadenie krajiny nutne musíte mať program. Preto sme sa v týchto voľbách zamerali na vypracovanie programu s vyše 1100 konkrétnymi a reálnymi riešeniami.

14:45 - otázka od: peto166 Ahoj, kedy legalizujete marisku? V našom programe máme dlhodobo dekriminalizáciu marihuany, avšak nie legalizáciu. To znamená, že chceme, aby držba marihuany pre osobné účely bol priestupok a nie trestný čin. Ak bude vôľa v koalícii, za dekriminalizáciu určite budeme hlasovať.

14:46 - otázka od: Júlia Pilárová Pán Sulik, na koľko percent si trufate v týchto parlamentných voľbách? Našim cieľom je parlament. Čo sa týka konkrétneho čísla, my veríme našim voličom, že sa rozhodnú správne.

14:47 - otázka od: Stefania Dobrý deň kedy prídete konečne na predvolebnú kampaň do Medzeva lebo tu je v Medzeve celý smer a hlavne Rasi je u nás doma u pána primátora Prídem, ak zorganizujete 30 ľudí na verejnú diskusiu. Napíšte mi prosím na richard@sulik.sk

14:47 - otázka od: Matúš B. Viete si predstavit vladnu koaliciu so smerom? Za akych podmienok by ste si ju vedeli predstavit. Nie, neviem.

14:48 - otázka od: Milan Zdravim, jedna z chyb vlady p. Radicovej bolo to, ze ste sa opajali novoziskanou mocou a ignorovali Ste Smer a vôbec ste neriesili ich predosle kauzy v trestnopravnej rovine. Uvedomujete si tuto chybu, alebo to zase dopadne podobne ? Volil som Vas, aj Vas planujem volit, ale ak toto pokaslete, tak uz nikdy viac. Ďakujem za váš hlas. Sme si plne vedomí toho, že gaunerov z vlád RF musíme postaviť pred spravodlivý súd.

14:49 - otázka od: Ivan Herko Teoreticky ak bude opozícia poverená zostavenim vlády myslíte ze zlepenec 5_6stran sa na niecom dohodne ved 100 dní sa budú len hádať o posty ministrov a štátnych tajomníkov .som proti LSNS ale len zo vzdoru lebo neverím opozícii volim Kotlebu/Na straz. Jasné, rozumiem. Len mi prosím povedzte, či ste aj čítali tie bludy, ktoré má popísané v programe. https://dennikn.sk/blog/1741424/zostatnime-strategicke-podniky-lacnejsia-elektrina-teplo-aj-voda/

14:50 - otázka od: Natasha Zdravim Vas p. Sulík, ako je zabezpecena kontrola hlasovacich listkov zo zahranicia. Kto nam zaruci, ze neskoncia v kosi? Alebo ze sa nezamenia hlasovacie listky? Dakujem za Vasu odpoved a drzim nam palce. Prajem Vam vela síl. Natasha Zdravím Vás, ďakujem. Chcem veriť, že kontrola zabezpečená je. V tomto momente nemám žiadne podozrenie a ak by som také nadobudol, budeme to riešiť priamo na ústrednej volebnej komisii.

14:51 - otázka od: Lenka Dobry den, ako by ste vyriesili problem polociernej prace. Vela ludi je oficialne zamestnanych na minimalnu mzdu a a zvysok dostavaju naruku cash, na daniach a odvodoch tak setri aj zamestnavatel aj zamestnanec a stat prichadza o peniaze. Tento problém významne rieši odvodový bonus. Avšak dovtedy bude dôležitá najmä osveta. Zamestnanci sa totiž pripravujú o svoje budúce dôchodky.

14:52 - otázka od: ladislav Kende Pán Predseda, aký vážny dôvod ste mal pri rozhodovaní o neobsadení na kandidátke SaS do volieb 2020 p. Rajtára,Galka,Kissovej .... Jane Kiššovej som až do posledného dňa držal na našej kandidátke miesto č.3. Pri Galkovi a Rajtárovi som mal vážne dôvody ich tam nedať, avšak ako ste si určite všimli, ja interné záležitosti nevynášam.

14:54 - otázka od: saaaa Dobry den p. Sulik, ak volby dopadnu priaznivo, je mozne ze budete mat ustavnu vacsinu 90 poslancov, ake zakony by ste prijali ak by ste mali tuto moc? A druha otazka, je mozne a budete sa snazit odvolat sefa rtvs kvoli jeho neschopnosti a uprednostnovani kapitana a sns? Dakujem a vela stastia vo volbach. Máme plán ihneď po vzniku vlády navrhnúť do NRSR balík 100 konkrétnych opatrení, ktoré sa dajú realitzovať ihneď a nespôsobia výpadok v štátnom rozpočte. https://www.flipgorilla.com/p/26183111565908249/show

14:55 - otázka od: Peter Z. Prečo je podľa vás dobré, že by nemal inzerát o práci obsahovať mzdu? Nie je to podľa vás podpora konkurencie medzi zamestnávateľmi a tlak na zvyšovanie miezd? Podľa mňa je to len ďalšia zbytočná povinnosť zamestnávateľa, ktorá by mala byť na dobrovoľnej báze.

14:56 - otázka od: Jzo Co planujete spravit pre viac zarabajucich ludi? Strany sa iba predbiehaju s akymi socialnymi balickami pre nizkoprimovych lahko ovplyvnitelnych ludi (nezamestnanych, studentov, dochodcov). Na ake dalsie zdanenie sa mozeme tesit? Máme v pláne zrušiť tzv. milionársku daň 25percent, kt.musia platiť všetci tí, ktorí si dovolili tú nehoráznosť, že zarábajú viac ako 2700mesačne v hrubom.

14:58 - otázka od: Peter Dobrý deň pán Sulík, môžem k Vám vstúpiť do strany? Samozrejme, áno, budem rád. https://www.sas.sk/clenstvo/obsah

15:00 - otázka od: Pato Dobrý deň, Myslíte si, že je reálne postaviť nové nemocnice v každom krajskom meste za jedno volebné obdobie ako to tvrdí p. Drucker zo strany Dobrá voľba? Pekný zvyšok dňa prajem Náš štát nebol schopný za 30 rokov ani len 1 nemocnicu zbúrať (Rázsochy) :-)

15:01 - otázka od: Miro Dobrý deň, v prvom rade, držím palce. Otázka: za akých podmienok pani Nicholsonová, v prípade zvolenia, príde do NRSR a v akom ostane v europarlamente? Ďakujem! Ak Lucia získa v týchto voľbách viac krúžkov ako v r.2016 (vtedy dostala 85tis), vráti sa na SLovensko. Môj krúžok má istý :-)

15:02 - otázka od: Tibor Aka "Vasa vlada" dokonci tri useky dialnice, ktore ste prave v odpovedi spomenuli? Hadam nasledujuca vlada, nemusi byt Vasa, vsak?? Trochu skromnosti nezaskodi. Hra na slovíčka Vám ide. Samozrejme, že môžem hovoriť len o našej vláde a samozrejme mám na mysli len v prípade, že nám voliči dajú dôveru.

Zdravím Vás pán Sulík, mám jednu otázku, z Vášho pohľadu, prečo máte stále tak veľký problém získať väčšie percento hlasov voličov, keď sú z Vašej strany nachystané rôzne opatrenia, ktoré by mohli byť v prospech nás všetkých? Aspoň teda 80% z nich. Ďakujem Vám za odpoveď. Preto, lebo rozumné a konkrétne riešenia nie sú tak ľúbivé, ako sľúbiť každému auto za 100 eur .