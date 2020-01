Východniari, varovanie meteorológov: Nepríjemná hmla môže narobiť poriadnu šarapatu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

KOŠICE - V oblasti Košíc a na juhozápade územia si v noci treba dávať pozor na hmlu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa pred hmlou, ktorá trvá od pondelkového večera do utorka 21. 1. 8.00 h, v okrese Košice-okolie do 7.00 h.